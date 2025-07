Sonho do Fla para revezar com Arrasca, Carrascal já foi 'Neymar colombiano'

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo sonha em contratar Jorge Carrascal, meio-campista do Dínamo Moscou, para revezar com Arrascaeta na equipe.

Quem é Carrascal?

Carrascal é colombiano e tem 27 anos. Ele nasceu na cidade de Cartagena no dia 25 de maio de 1998.

O meia começou a carreira no Millonarios, da Colômbia. Por lá, se destacou e ganhou convocações para as seleções de base.

Carrascal se mudou para o Sevilla B, da Espanha, e ganhou o apelido de "Neymar colombiano". Ele recebeu a alcunha pelo estilo de jogo parecido e os cortes de cabelo semelhantes ao do astro brasileiro.

O jogador não se firmou em sua primeira passagem pela Europa. Ele foi emprestado pelo Sevilla B ao Karpaty, da Ucrânia, continuou jogando pouco e voltou à América do Sul para jogar no River Plate, em 2019. Ele fez parte do elenco que foi finalista da Libertadores contra o Flamengo, mas ficou de fora da decisão.

Jorge Carrascal comemora gol marcado pelo River Plate no Campeonato Argentino Imagem: Luciano Bisbal/Getty Images

A passagem pelo River foi mais marcante. O colombiano ficou no clube até o meio de 2022, chegou a fazer 61 jogos em 2021 e foi companheiro de Nico De La Cruz, hoje no Flamengo.

A volta para a Europa veio ainda em 2023. Ele foi negociado junto ao CSKA, da Rússia, ficou no clube até o meio de 2023 e foi vendido ao Dínamo Moscou, onde está hoje.

A última temporada foi a de mais jogos de Carrascal no futebol europeu. O meio-campista entrou em campo 35 vezes, marcou oito gols e deu três assistências.

Jorge Carrascal, meio-campista da Colômbia, durante jogo contra os Estados Unidos Imagem: Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

Carrascal acumula convocações para a seleção colombiana. Ao todo, são 19 jogos disputados pelo país. Na última Data Fifa, ele foi reserva nos jogos contra Peru e Argentina.

Estilo parecido com Arrascaeta

Carrascal tem semelhanças com Arrascaeta quanto ao estilo de jogo. Ele pode atuar centralizado, criando as jogadas, mas também tem a versatilidade de jogar mais aberto por ambos os lados do campo.

Este é um dos principais fatores que atrai o Flamengo. O clube busca um jogador que tenha as mesmas valências do uruguaio e que não deixe o nível cair tanto na sua ausência.

O Flamengo tem avançado pela contratação e deve pagar 12 milhões de euros (R$ 77,1 milhões) por Carrascal. A informação é do colunista Mauro Cezar Pereira, do UOL.