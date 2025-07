Ultimate encaminha Carlos Prates vs Geoff Neal para o UFC 319, em agosto

No último sábado (28), durante o UFC 317, na 'T-Mobile Arena', Carlos Prates encontrou com seu último adversário, Ian Machado Garry. E, durante uma breve conversa, acabou 'vazando' qual seria seu próximo desafio no Ultimate. E, ao que tudo indica, o 'spoiler' estava correto. Afinal de contas, a empresa negocia para que o meio-médio (77 kg) da 'Fighting Nerds' e Geoff Neal duelem no UFC 319, programado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA).

Os atletas envolvidos no duelo aceitaram os termos e a liga ainda precisa oficializar o combate. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista 'Laerte Viana' e confirmada pelo site 'MMA Fighting'. Carlos Prates e Geoff Neal foram escalados originalmente para duelarem no UFC 314, em abril. A disputa, entretanto, acabou cancelada após o americano se lesionar durante a preparação. O desfecho, inclusive, abriu o caminho, à época, para a liga 'acelerar' o striker de Taubaté e colocá-lo em rota de colisão justamente com Ian Garry.

Brasil em peso

Caso a participação de Prates no evento, de fato, seja confirmada, o 'Esquadrão Brasileiro' estaria ainda mais reforçado para o card numerado de Chicago. Além do striker da 'Fighting Nerds', o país já conta com outros quatro competidores com lutas marcadas para o UFC 319: Jéssica 'Bate-Estaca', Edson Barboza, Karine 'Killer' Silva e Diego Ferreira.

Luta principal

O evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' - invicto no MMA profissional com 14-0 -, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok