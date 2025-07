Elenco do Chelsea projeta duelo contra Estêvão: 'Espero que tenha um dia difícil'

Capitão do Chelsea, Reece James aguarda Estêvão depois do Mundial de Clubes. Eles serão companheiros assim que terminar a participação no torneio do Palmeiras, rival do time inglês nesta sexta-feira, em duelo das quartas de final. Até lá, como estão do lado oposto, o lateral-direito enfatizou que não vai facilitar para o jovem atacante de 18 anos.

"Uma situação difícil para ele e para nós. É provavelmente um dos últimos jogos dele pelo Palmeiras", disse James, de 25 anos, sobre o futuro colega, que foi comprado pelo Chelsea no ano passado em uma operação que pode chegar a 61 milhões de euros.

Outra liderança do elenco, o lateral-esquerdo Marc Cucurella afirmou que vai conversar com Estêvão, mas somente depois da partida. "Espero que ele tenha um dia difícil em campo", brincou.

Ambos disseram que a derrota para o Flamengo por 3 a 1 na fase de grupos deixou lições e aprendizados ao time inglês. Pensam que, contra o Palmeiras, a história será diferente.

"Acho que aquele jogo pode nos ensinar muito. No final daquela partida, sofremos muito, talvez um pouco mais do que esperávamos ou do que tínhamos planejado", avaliou Cucurella. Após aquele jogo, ele reclamou do calor e chegou a dizer que o Chelsea venceria o Flamengo em outro momento.

"Acho que se estivermos concentrados por 90 minutos, teremos muitas chances. Amanhã será, com certeza, um jogo difícil, e vamos tentar dar tudo de nós para passar", acrescentou o espanhol de 26 anos.

"Estamos prontos para a guerra amanhã. Precisamos vencer o jogo e estamos nos preparando da melhor maneira possível nas circunstâncias atuais", afirmou James.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam no Lincoln Financial Field. A bola rola às 22h (de Brasília). Quem avançar, embolsa mais US$ 21 milhões e enfrentará nas semifinais Fluminense ou Al-Hilal, que duelam também nesta sexta, mas mais cedo.