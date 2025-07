Campeões olímpicos, Robson e Hebert Conceição encabeçam evento em Brasília

Dois dos principais expoentes do boxe nacional nos últimos anos, os baianos Robson Conceição e Hebert Conceição entrarão em ação na mesma data. O evento, sediado em Brasília (DF) e liderado pelos campeões olímpicos, será realizado no próximo dia 2 de agosto.

Primeiro pugilista brasileiro a conquistar uma medalha de ouro olímpica, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Robson, de 36 anos, vai medir forças com o venezuelano Yonnaiquer Rondón - dono de um cartel de 23 vitórias e quatro derrotas como profissional. O combate marca o retorno do 'Brabo' aos ringues após perder o cinturão super-pena (até 59 kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC), em novembro do ano passado.

Por sua vez, Hebert subirá no ringue para encarar o capixaba Thiago Ferreira da Silveira, que soma cinco vitórias e uma derrota no boxe profissional. Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19, o baiano de 27 anos busca manter sua invencibilidade como profissional e adicionar mais uma vitória ao seu cartel (7-0).

Momentos distintos

Apesar de dividirem o protagonismo do evento marcado para o dia 2 de agosto, os boxeadores baianos vivem momentos distintos nas suas respectivas carreiras. Enquanto o veterano Robson precisa voltar a vencer para tentar se credenciar para uma nova disputa pelo título super-pena, o jovem Hebert tem como missão manter sua ascensão para, quem sabe, um dia chegar no topo da categoria dos médios (até 75 kg) e se juntar ao conterrâneo no seleto grupo de brasileiros campeões mundiais.