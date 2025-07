Brasileiro do Chelsea quase jogou no Palmeiras e gerou desgaste entre times

No decisivo duelo contra o Chelsea, amanhã, pelas quartas de final do Mundial, o Palmeiras vai encontrar Andrey Santos, brasileiro que esteve bem ferto de vestir verde. Mudanças de última hora no negócio, no entanto, geraram desgaste entre os clubes e a transação foi encerrada.

O que aconteceu

Revelado pelo Vasco, o volante - então com 18 anos — foi vendido pelo Cruzmaltino ao Chelsea, em janeiro de 2023. A transferência rendeu 12,5 milhões de euros aos cofres vascaínos (cerca de R$ 68,4 milhões na cotação da época).

O jogador, porém, não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Inglaterra. Pelas regras da Premier League, ele precisaria acumular mais pontos (que são omados a partir da disputa de competições de grande porte, por exemplo) para vestir a camisa azul. Assim, a disputa da Libertadores passou a ser vista com bons olhos, pois gerava uma pontuação maior.

O Palmeiras, participante do torneio, despontou nas conversas e se animou em ter Andrey por empréstimo até dezembro. As conversas entre os clubes avançaram e minutas do contrato foram trocadas.

De última hora, no entanto, o Chelsea deu para trás nos termos do negócio: em vez de um empréstimo até dezembro, a condição era a que o jovem fosse cedido somente até o meio do ano e com a obrigação de que ele fosse liberado para o Mundial sub-20 de seleções.

A mudança nos termos irritou o Palmeiras, que desistiu. Neste meio tempo, surgiu o Vasco, que manifestou o desejo de ter seu cria de volta, ainda que por pouco tempo.

Andrey, por sua vez, também manifestou ao Chelsea a vontade de jogar este período no Vasco, seu clube do coração. O entendimento do Cruzmaltino era o de que a equipe teria um ganho técnico, mesmo que curto.

Um ano e meio para ter chance, mas pode ser titular

O volante rodou até conseguir ter, enfim, sua chance no Chelsea. Foi somente agora, um ano e meio depois de sua chegada, que ele está sendo aproveitado nos Blues.

No retorno do empréstimo ao Cruzmaltino, ele não ficou na equipe inglesa e foi novamente emprestado, desta vez para o Nottingham Forest, também da Premier League. Por lá, jogou apenas duas vezes.

O Chelsea, então, o cedeu mais uma vez temporariamente. Desta vez para o Strasbourg, da França, e lá ele se encontrou. Foram 34 jogos, 11 gols e quatro assistências, tendo assumido, em algumas ocasiões, a braçadeira de capitão.

O bom desempenho em terras francesas chamou a atenção do técnico do Chelsea, Enzo Maresca. O italiano decidiu aproveitá-lo no Mundial de Clubes. Até aqui, ele só entrou por 22 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, na fase de grupos, e deu uma assistência.

Andrey está cotado para ser titular contra o Palmeiras. Ele disputa a vaga em aberto deixada por Caicedo, suspenso.