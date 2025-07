Brasil é o país com mais jogadores nas quartas de final do Mundial

As quartas de final do Mundial de Clubes começam nesta sexta-feira. Fluminense, Palmeiras, Chelsea, Al-Hilal, Bayern de Munique, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Inter de Milão disputam vagas nas semifinais da competição. Entre eles, o Brasil é o país com o maior número de jogadores nesta fase.

Brasil no topo

Os dois países com mais times no Mundial até o momento são Brasil e Alemanha, com dois cada. Fluminense e Palmeiras representam os brasileiros, enquanto Bayern de Munique e Borussia Dortmund, os alemães.

Em quantidade de jogadores, portanto, estes são os dois países que lideram o ranking. Segundo a FIFA, 56 jogadores brasileiros restam no Mundial até o momento, sendo assim, o país mais bem representado nas quartas de final da competição. Já a Alemanha aparece logo em seguida, com 31 representantes.

Além disso, três países que jamais haviam participado do Mundial de Clubes ainda têm jogadores disputando pelo primeiro título do campeonato. Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, representa a Guiné, Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, a Geórgia, e Yeferson Soteldo, do Fluminense, a Venezuela.

Duelos das quartas de final

Fluminense x Al-Hilal: os clubes se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Palmeiras x Chelsea: a bola rola nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Paris Saint Germain x Bayern de Munique: neste sábado, a partida começa às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Real Madrid x Borussia Dortmund: também no sábado, o duelo terá início às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.