Bobadilla busca espaço no São Paulo após semestre marcado por caso de xenofobia

Em sua segunda temporada pelo São Paulo, o volante Damián Bobadilla viveu um primeiro semestre de 2025 marcado por altos e baixos. Ao todo, foram 23 partidas disputadas, sendo apenas sete entre os titulares. Apesar de não ter balançado as redes, o atleta já distribuiu uma assistência.

No dia 27 de maio, Bobadilla protagonizou um caso de xenofobia contra o zagueiro Miguel Navarro, do Talleres.

Miguel Navarro relatou ter sido ofendido por Bobadilla, que teria proferido as palavras "venezuelano morto de fome" no duelo entre São Paulo e Talleres, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Morumbis.

O volante tricolor foi posteriormente indiciado pela Polícia Civil de São Paulo e multado pela Conmebol no valor de 15 mil dólares (R$ 83,4 mil na cotação atual).

A defesa de Bobadilla afirmou que houve provocação prévia por parte de Navarro, e que o são-paulino reagiu no calor do jogo, sem a intenção de discriminar. Apesar disso, Rodrigo Correa Batista, delegado responsável pelo caso, disse que os elementos colhidos apontavam claramente para a autoria da ofensa por parte do volante tricolor.

Aos 23 anos, o atleta foi contratado pelo clube paulista com status de promessa do futebol paraguaio. Porém, ainda não conseguiu se firmar no setor de meio-campo, que inclui jogadores como: Marcos Antônio, Alisson, Pablo Maia e Luan.

Neste segundo semestre, Damián Bobadilla busca superar o caso de xenofobia e espera ganhar espaço no São Paulo. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 12 de julho, sábado, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no campeonato, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.