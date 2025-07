Atlético-GO x CRB: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se inicia nesta quinta-feira. O Atlético-GO terá pela frente o CRB, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Onde Assistir

O duelo será transmitido pelo Disney+.

Os donos da casa buscam a recuperação na competição. O Atlético-GO foi derrotado na rodada passada e segue na parte de baixo da classificação.

Já o CRB quer acabar com a sequência de derrotas. Os alagoanos perderam três dos últimos quatro jogos. Mesmo com os maus resultados, os visitantes vão dormir no G-4 em caso de vitória.

POSIÇÕES NA TABELA



Atlético-GO - 18 pontos em 14 jogos - 6º colocado



CRB - 21 pontos em 14 jogos - 12º colocado

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Atlético-GO: Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Wallace, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Luizão e Kauan; Martínez, Caio Dantas e Marcelinho



Técnico: Fábio Matias

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro, Fernando Henrique, Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho e Breno Herculano



Técnico: Eduardo Barroca

ARBITRAGEM

Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do confronto, Carlos Henrique Alves e Anderson Ribeiro Gonçalves serão seus auxiliares. Wagner Reway estará responsável pelo VAR.