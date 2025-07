Atlético-GO e CRB buscam recuperação na abertura da 15ª rodada da Série B

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite desta quinta-feira, quando a partir das 21h35, Atlético-GO e CRB se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), com objetivos distintos na tabela de classificação.

Na 12ª posição, com 18 pontos, apenas quatro de vantagem para o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento, e cinco atrás do Avaí, primeiro time no G-4, zona de acesso, os goianos querem se distanciar do perigo na parte de baixo da tabela e voltar a brigar pelo acesso.

Do outro lado, com 21, o CRB ocupa a sexta colocação e visa retornar à zona de acesso, o que será possível em caso de vitória fora de casa.

O Atlético-GO não conseguiu manter a boa fase recente na Série B. Após superar o Volta Redonda por 2 a 0, o time goiano acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Vila Nova na última rodada, e agora precisa vencer para seguir tranquilo na competição nacional.

O treinador Fábio Matias, porém, terá um desfalque importante: o zagueiro Wallace acabou sofrendo uma lesão na coxa e foi vetado pelo departamento médico. O Atlético-GO venceu o Athletico-PR, empatou com o Coritiba e venceu o Volta Redonda, além de não sofrer gols em nenhum destes jogos.

Matheus Felipe será o substituto de Wallace na zaga. No meio-campo, Luizão entra na vaga de Rhaldney, que deixou o clube. Outra mudança, esta por opção técnica, será a entrada de Robert no lugar de Kauan.

O CRB também busca recuperação. O time alagoano chega para o duelo com uma sequência de duas derrotas consecutivas, para Ferroviária (1 a 0) e América-MG (2 a 1), e quer voltar a encontrar o caminho das vitórias para seguir brigando pelo acesso.

O técnico Eduardo Barroca deve mexer na formação da equipe alagoana. Lesionado, o atacante Douglas Baggio ainda é dúvida.

Caso opte por uma estratégia mais defensiva, Barroca vai reforçar o meio-campo, provavelmente, com a entrada de Fernando Henrique. Pelo contrário, mantém o sistema 4-3-3 e pode deslocar Breno Herculano para o lado do campo, se Douglas Baggio for vetado.

William Pottker não enfrentará o Atlético-GO, seu ex-clube, por acordo realizado entre as diretorias dos dois clubes. Esta rodada, como as anteriores, tem jogos por vários dias. Um na sexta-feira, três sábado, dois domingo e três na segunda-feira.

Confira todos os jogos da 15ª rodada:

QUINTA-FEIRA

21h35

Atlético-GO x CRB

SEXTA-FEIRA

19h

Coritiba x Volta Redonda

SÁBADO

16h

Remo x Cuiabá

19h30

Avaí x Paysandu

20h30

Amazonas x Athletico-PR

DOMINGO

16h

Ferroviária x Vila Nova

18h30

Botafogo-SP x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Chapecoense

21h

América-MG x Athletic-MG

TERÇA-FEIRA

19h30

Goiás x Criciúma