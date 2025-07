Athletico-PR anuncia a contratação de Mendoza, ex-Corinthians e Santos

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR anunciou o atacante colombiano Stiven "Speed" Mendoza, de 33 anos. O jogador assinou contrato válido até o final de 2027 e chega ao Furacão após uma temporada no León-MÉX. Esta será sua quinta passagem pelo futebol brasileiro. Ele já defendeu Corinthians, Bahia, Ceará e Santos.

Mendoza poderá estrear pelo Athletico-PR após o dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências. O colombiano vestirá a camisa 17 do Furacão.

O Athletico-PR vive um momento ruim na temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B, com 20 pontos, três a menos que o Avaí , quarto colocado e primeiro time na zona de acesso ao Brasileirão. Além disso, o Furacão não atravessa uma boa fase ofensiva, com apenas 18 gols marcados em 14 rodadas.

Diante da situação na tabela, o Athletico-PR buscou a contratação de Mendoza. O atacante colombiano destacou a grandeza do clube e afirmou que a equipe sairá dessa fase.

"O Athletico é um time grande. Não merece estar nessa situação. A expectativa do torcedor, e de nós mesmos, é grande. É um desafio muito importante e muito grande. Temos que trabalhar muito forte para que o Athletico possa primeiro melhorar na tabela e, logicamente, depois conseguir o acesso", disse Mendoza, em nota divulgada no site oficial do Athletico-PR.

Mendoza revela ansiedade para estrear pelo Athletico-PR

O atacante também revelou estar ansioso para estrear com a camisa do Furacão. Mendoza ressaltou que sua última passagem pelo futebol brasileiro foi recente e prometeu ajudar o clube a retornar à elite.

"Eu poderia jogar amanhã, né?", brinca. "Eu estava me preparando, treinando lá no México. Estou pronto para jogar. Quando eu puder jogar e o treinador quiser, estarei à disposição. Minha adaptação vai ser muito rápida, porque não fiquei muito tempo fora do Brasil", completou.

Sua última passagem pelo futebol brasileiro foi pelo Santos, em 2023. Mendoza disputou 45 partidas pelo Peixe e marcou dez gols. No entanto, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe no final do Campeonato Brasileiro daquele ano.