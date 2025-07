Atacante português Diogo Jota morre em acidente de carro na Espanha

MADRI (Reuters) - O atacante português do Liverpool Diogo Jota e seu irmão morreram em um acidente de carro no noroeste da Espanha na madrugada de quinta-feira, quando seu Lamborghini saiu da estrada e pegou fogo, segundo autoridades.

As evidências no local do acidente, próximo à cidade de Zamora, sugerem que o carro de Jota teve um pneu estourado durante uma ultrapassagem, informou a polícia espanhola em um comunicado.

Jota, de 28 anos, havia se casado no final de junho com sua companheira de dez anos, com quem tinha três filhos.

"Perdemos dois campeões. Suas mortes representam perdas irreparáveis para o futebol português, e faremos tudo o que pudermos para honrar seu legado todos os dias", disse a Federação Portuguesa de Futebol sobre Jota e seu irmão André Silva, jogador de futebol que atuava pelo Penafiel na segunda divisão portuguesa.

A polícia afirmou que os corpos foram levados para uma unidade forense em Zamora, onde serão realizadas autópsias.

"A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que honrou muito o nome de Portugal, e de seu irmão, é trágica", disse o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, no X. "Ofereço minhas mais sinceras condolências à sua família."

Jota ajudou o Liverpool a vencer a Premier League na última temporada e também venceu a FA Cup e a League Cup com o time de Merseyside.

Nascido no Porto, ele começou sua carreira no time local Paços de Ferreira antes de se transferir para o Wolverhampton Wanderers em 2017. Jota chegou a Anfield em 2020 e marcou 65 gols em 182 partidas pelo clube em todas as competições.

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota", disse o clube no X.

Ele também fez 49 jogos por Portugal, vencendo duas vezes a Liga das Nações da Uefa.

"É uma conquista notável para um cara que veio de Gondomar, onde eu tinha esse sonho", declarou Jota no site do Liverpool sobre a conquista da Premier League. "É um momento que vou guardar para sempre."

(Reportagem de Inti Landauro e Emma Pinedo)