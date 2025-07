Astro da NBA e acionista do Liverpool, LeBron James lamenta morte de Diogo Jota

Astro da NBA, liga norte-americana de basquete, e do Los Angeles Lakers, LeBron James lamentou a morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool, nesta quinta-feira. O português e seu irmão André Silva faleceram durante a madrugada, após acidente de carro na Espanha.

"Minhas orações vão para os entes queridos dele neste momento! Que todos vocês sejam guiados e protegidos! YNWA, JOTA!!", escreveu LeBron James em sua conta no X (antigo Twitter).

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! ???????? https://t.co/B3tYVJJxkA ? LeBron James (@KingJames) July 3, 2025

A sigla "YNWA" significa "Você Nunca Andará Sozinho" (You Never Walk Alone), em alusão ao lema do Liverpool.

LeBron James é acionista minoritário do clube inglês desde 2011, quando comprou 2% das ações do Liverpool através do Fenway Sports Group.

Diogo Jota

Diogo Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O jogador, que tinha 28 anos de idade, tinha acabado de conquistar o Campeonato Inglês e a Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho.

Por sua vez, André Silva também era jogador. Ele atuava pelo Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

O acidente fatal aconteceu às 00h30 no horário espanhol. O carro em que estavam Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.