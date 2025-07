Rincón, Fernandão: os atletas mortos em acidentes trágicos assim como Jota

O mundo do futebol amanheceu de luto de hoje. Atacante do Liverpool, Diogo Jota, e seu irmão, o também jogador André Silva, morreram durante a madrugada após um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

O acidente fatal aconteceu por volta das 00h30, no horário local. O veículo em que estavam Diogo Jota e seu irmão saiu da estrada após furar um dos pneus e, em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois atletas já estavam sem vida.

A morte de Diogo e André se soma a uma triste lista de jogadores que tiveram suas vidas interrompidas por trágicos acidentes. A Gazeta Esportiva separou alguns desses casos. Veja abaixo:

Freddy Rincón

Ídolo e capitão do Corinthians, o volante Freddy Rincón faleceu em 2022, após um acidente de trânsito na Colômbia. O ex-jogador avançou no sinal vermelho e se chocou lateralmente com um ônibus, que vinha a toda velocidade.

Rincón chegou a ser socorrido e passou por uma cirurgia após sofrer um traumatismo craniano grave, porém, dois dias após o acidente, ele faleceu.

Pelo Corinthians, Freddy Rincón tem 158 jogos disputados e 11 gols marcados, além de quatro conquistas extremamente importantes: Dois Campeonatos Brasileiros (1998 e 1999), um Campeonato Paulista (1999) e um Mundial de Clubes da Fifa (2000).

Rincón no Real Madrid em 1995/1996 Imagem: Reprodução

Dener

Dener era tido como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Com apenas 23 anos, era comparado com grandes nomes da história, como Garrincha e até Pelé. Entretanto, em 19 de abril de 1994, o atacante faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro.

Próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas, Dener estava no passageiro de um Mitsubishi Eclipse, conduzido por um amigo. O motorista adormeceu e perdeu o controle do carro. Na batida, o cinto de segurança causou uma asfixia em Dener, devido a posição reclinada do banco.

Dener foi revelado pela Portuguesa e teve passagens por Grêmio e Vasco, clube que defendia quando faleceu.

Dener em partida entre Portuguesa e Corinthians nos anos 90 Imagem: Reprodução

Fernandão

Grande ídolo do Internacional e do Goiás, o atacante Fernandão faleceu em 7 de junho de 2014, após a queda de um helicóptero. O ex-jogador era um dos cinco passageiros da aeronave que caiu Aruanã-GO.

Fernandão foi o único ainda resgatado com vida pelos bombeiros. Porém, com múltiplas lesões e hemorragia interna, o jogador faleceu a caminho do hospital.

Além de Inter e Goiás, Fernandão teve passagens por São Paulo e Vila Nova. Ele foi o capitão do Colorado na conquista do Mundial de Clubes de 2006, sobre o Barcelona.

Fernandão, após vitória do Inter na semifinal do Mundial de Clubes de 2006 Imagem: Junko Kimura/Getty Images

Thalles

Revelado pelo Vasco, Thalles Lima de Conceição tinha 24 anos quando faleceu em 2019. Voltando de um baile funk, o jogador pilotava uma moto com duas mulheres na garupa, quando colidiu com uma outra motocicleta em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Nenhum dos ocupantes da moto que Thalles pilotava estava utilizando capacete. Além do jogador, Yuri Martins, de 27 anos, também morreu no acidente. Outras três mulheres ficaram feridas.

Thalles foi revelado pelo Vasco em 2013 e rapidamente fez sucesso. O jovem foi campeão dos Cariocas de 2015 e 2016 e, ao todo, marcou 36 gols em 157 jogos pelo Cruzmaltino. Em 2019, ele estava emprestado à Ponte Preta, clube que defendeu por apenas 20 partidas.