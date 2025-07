Às vésperas de decisão, meio-campista do Chelsea exalta Palmeiras: "Muito fortes"

Às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes estão chegando. Uma das duas equipes brasileiras restantes na competição, o Palmeiras irá encarar o Chelsea, em uma reedição da final do Mundial de 2021. Para Kieran Dewsbury-Hall, jogador do clube inglês, os Blues estão muito ansiosos para o duelo e elogiou o Verdão.

"Ninguém está menosprezando o Palmeiras e vimos que os times sul-americanos neste torneio têm sido muito fortes. É um desafio que estou ansioso para enfrentar, e os rapazes também. Então, vamos garantir que estejamos todos prontos para isso", disse ele, ao site oficial do Chelsea.

Em seguida, Dewsbury-Hall elogiou a Copa do Mundo de Clubes. Para ele, é um privilégio estar presente na competição internacional.

"É um pouco estranho quando você vê jogadores de outros times voltando para a pré-temporada e nós ainda estamos aqui jogando a temporada anterior, mas é algo que você tem que encarar como um privilégio porque nem todo mundo tem a oportunidade de jogar em algo assim", ressaltou o atleta.

Decisão nas quartas de final

Chelsea e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). A partida será realizada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal o ganhador do duelo entre Fluminense e Al-Hilal.