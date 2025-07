Diogo Jota tinha feito cirurgia, e médico desaconselhou viagem de avião

Morto em acidente de trânsito na Espanha, Diogo Jota tinha passado por uma cirurgia no pulmão e foi aconselhado a não viajar de avião à Inglaterra, informou o colunista Bruno Andrade, direto de Portugal, no UOL News Esporte desta quinta (3).

Ele estava a caminho da Inglaterra de carro. Ia pegar um barco na Espanha e atravessar para o Reino Unido, para a Inglaterra. Isso porque há poucos dias, logo depois do casamento dele, ele fez uma operação simples, mas uma operação no pulmão.

Os médicos, seguramente os médicos do Liverpool, aconselharam que ele não fosse de avião para a Inglaterra. Que ele fosse de carro e depois pegasse o barco de Santander. Nesse trajeto entre Portugal, Espanha e Reino Unido, acontece esse infeliz acidente, em Zamora, na Espanha. Não foi em território português.

Bruno Andrade

Segundo o colunista, informações preliminares dão conta de que o pneu do carro onde estava Diogo Jota furou, ocasionando o acidente.

Nós temos, a CNN Portugal, onde eu também trabalho, temos um repórter no local do acidente, e os bombeiros, numa primeira avaliação, passaram para a imprensa que um pneu furou e eles perderam o controle do carro.

Bruno Andrade

Diogo Jota havia casado há apenas 11 dias e deixa três filhos. O jogador do Liverpool tinha 28 anos e faleceu ao lado do irmão mais novo, que o acompanhava na viagem à Inglaterra.

O Diogo Jota casou no último dia 22 de junho, ou seja, há pouco tempo, subiu ao altar e casou com a sua esposa, com quem já tinha três filhos.

Ou seja, deixa três filhos, deixa uma esposa recém-casada, e os pais perdem não só o Diogo Jota, mas também o irmão mais novo, o André Silva, que era jogador do Penafiel.

Bruno Andrade

De acordo com o colunista, a família de Diogo Jota e André Silva já está em Zamora, onde aconteceu o acidente, para identificar os corpos.

Jota estava no auge da carreira: havia vencido a Liga das Nações com Portugal há cerca de um mês e o Campeonato Inglês com o Liverpool, onde chegou em 2020.

