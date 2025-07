Adeyemi, atacante do Borussia, projeta duelo contra o Real Madrid: "Não precisamos nos intimidar"

O Borussia Dortmund garantiu a vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes na última terça-feira, quando venceu o Monterrey por 1 a 0. Karim Adeyemi, atacante do clube alemão, projetou o duelo contra o Real Madrid na próxima fase da competição.

"Claro que nosso objetivo é vencer esta partida. Se começarmos como no último jogo, pode ser muito difícil para o Real. Mas sabemos a qualidade deles. Também sabemos do que somos capazes e não precisamos nos intimidar. Estamos felizes por jogar contra um adversário tão forte. E, no fim das contas, vamos dar tudo de nós mais uma vez e tentar vencer", disse o alemão de 23 anos.

Adeyemi também comentou sobre a irregularidade do gramado do MetLife Stadium contra o Fluminense e ressaltou a importância da qualidade do campo para a próxima partida.

"Esperamos que o gramado tenha sido regado e não esteja seco. Quando jogamos contra o Fluminense no Estádio MetLife, o gramado estava um pouco irregular. Mas não estamos procurando desculpas. Estamos jogando futebol e, claro, queremos vencer", explicou.

Real Madrid x Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid por uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes neste sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.