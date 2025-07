Abel se emociona com Jota e revela: 'Falo com meus jogadores sobre a morte'

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

O técnico Abel Ferreira abriu sua entrevista hoje, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), lamentando o falecimento do seu compatriota Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, em um trágico acidente de carro na Espanha.

Quero mandar umas palavras para os amigos, para a família do André Silva e o Diogo Jota, é inacreditável quando tu acordas e lê notícias como esta, mas a vida é mesmo assim. Por isso eu digo muitas vezes aos meus jogadores que nós devemos viver o aqui e o agora, desfrutar do momento, ser gratos, porque nunca sabemos o que é que nos traz o dia de amanhã. E por isso mesmo, queria mandar mais uma vez um profundo e sentido abraço à sua esposa, aos seus pais e a todos os amigos mais próximos destes dois atletas

Abel Ferreira

Abel sobre falar de morte com jogadores: 'Pode parecer macabro'

No decorrer da entrevista coletiva, Abel Ferreira voltou a falar sobre a tragédia e revelou que costume conversar sobre a morte com seus jogadores, e que pede para que vivam o agora da melhor maneira possível.

Pode parecer um pouco macabro, mas falo várias vezes com meus jogadores sobre a morte, porque estamos todos na fila. Isso é a única coisa certa na vida. A sorte é que ninguém sabe quando

Abel Ferreira

O treinador do Palmeiras também falou sobre a importância de tentar ser a melhor pessoa possível também fora da profissão, principalmente com os familiares

Aqui nós damos o nosso melhor, corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Falo especificamente do futebol. O resto, meus amigos, é tentar ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor neto que eu consiga ser. A cada momento. Aqui e agora. É isso que eu vou pedir aos meus jogadores, como tenho pedido sempre, em todos os momentos. Todos os dias. Espero que não me esqueça disso

Abel Ferreira

O que aconteceu

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), após um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha. O irmão de Jota, André Silva, de 25 anos, jogador do Penafiel, também morreu.

Segundo as primeiras informações, os dois viajavam para a Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool.

Ainda de acordo com informações preliminares, a Lamborghini do jogador teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo incendiou-se em seguida. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois sem vida.