Abel indica quais mudanças deve fazer no Palmeiras para jogo contra o Chelsea: "Belo desafio"

Em meio a suspensos e lesionados, o Palmeiras terá a quinta escalação diferente na Copa do Mundo de Clubes. Para o jogo contra o Chelsea, o técnico Abel Ferreira tem mais dois desfalques em relação ao último jogo e indicou, nesta quinta-feira, em entrevista concedida na Filadélfia, quais mudanças deve fazer na equipe, citando desafios de Vanderlan e Micael.

O treinador não tem à disposição Murilo, com lesão na coxa esquerda, Gustavo Gómez e Piquerez (lesionados). Quem deve ocupar a vaga deste último é Vanderlan. Abel deixou escapar que a Cria da Academia terá um "belo desafio" ao fazer uma comparação com Pedro Neto, atacante do Chelsea, lançado por Abel no Braga, de Portugal.

"São dois jogadores muito rápidos, um mais técnico e outro mais defensivo que é o Vanderlan. Ele tem, amanhã, um belo desafio, uma bela oportunidade para mostrar toda sua qualidade e que tenha confiança nele como eu e os colegas. Que ele dê o melhor dele, só isso que peço, nada mais", disse.

Já contra o Botafogo, sem Murilo, quem ocupou a vaga na zaga ao lado de Gómez foi Bruno Fuchs. O capitão paraguaio, porém, recebeu o segundo amarelo e cumprirá suspensão. Assim, Micael é quem deve fazer a dupla com Fuchs. Os outros concorrente na zaga são os jovens Benedetti e Naves. Abel também revelou que quem assumirá a braçadeira será o goleiro Weverton.

"Nosso capitão tem sido o Gómez. É uma oportunidade para o Fuchs e Micael poderem mostrar suas lideranças. Temos nosso capitão eu que por norma não gosto de dar a braçadeira ao goleiro porque quando ele tem que falar com o árbitro ele tem que se deslocar. Mas, amanhã nosso capitão será o Weverton. Ele é nosso número um, mas no jogo não gosto de dar a braçadeira a ele", revelou.

"É uma oportunidade para nos como equipe assumirmos nos mostrarmos porque a vida é feita disso: de oportunidades. Na ausência de um, outro se levanta e tem que se impor e liderar e isso que vamos fazer amanhã", finalizou Abel.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O vencedor desse confronto enfrenta quem passar de Fluminense x Al Hilal.