A Leila é pop: presidente do Palmeiras desperta atenção da imprensa mundial

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é a pessoa com maior número de entrevistas exclusivas durante toda a Copa do Mundo de Clubes.

Nenhum dirigente, nem Florentino Pérez, do Real Madrid, nem Karl-Heinz Rummenigge, do Bayern, nem o presidente da Fifa, Gianni Infantino, concedeu tantos depoimentos exclusivos e importantes quanto a líder palmeirense.

O fato de ser a única presidente mulher despertou curiosidade do diário MARCA, da Espanha, do The Athletic, Estados Unidos, Süddeutsche Zeitung., da Alemanha, Dazn, detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes, e veículos oficiais da Fifa, traduzidos para quatro idiomas.

Leila é pop

O repórter Javier Cáceres, chileno que trabalha para o Süddeutsche Zeitung, da Alemanha, interessou-se pela Copa Rio. Não fazia ideia de que o Palmeiras tinha a reivindicação para a Fifa, muito menos que há dois documentos discutidos pela entidade internacional, mas assinados por dois antigos secretários gerais, Jêrome Valcke e Urs Linsi. A reportagem alemã conta a história da Copa Rio, mas também se atém às questões defendidas pela única presidente mulher entre os 32 participantes da Copa do Mundo de Clubes.

Ao diário MARCA, da Espanha, Leila falou sobre dirigentes que gastam sem pensar no amanhã. A reportagem foi publicada na edição de quarta-feira, um dia depois de o Real Madrid ter superado a Juventus e se classificado para as quartas de final. O destaque foi para o fato de a presidente defender o cuidado com as finanças e com a responsabilidade com as contas a serem pagas.

A procura por Leila Pereira é uma via de mão dupla. Ela gera interesse naturalmente pela gestão e pelo fato de ser a única presidente mulher. Também há um fator assessoria de imprensa competente. O diretor de comunicação do Palmeiras, Fernão Ketelruth, recebeu todos os pedidos e distribuiu da maneira como deveria acontecer, de acordo com o interesse de veículos importantes. A lógica é a procura. Leila é a única presidente mulher e prima pela responsabilidade com as contas do clube.

O diário MARCA, da Espanha, perguntou por que razão não havia clubes brasileiros por tanto tempo na ponta. A resposta passou pela responsabilidade com as contas e com a organização do clube. De fato, o Brasil não tem clubes soberanos por períodos de dez anos, diferentemente de Real Madrid e Barcelona, na Espanha, Bayern na Alemanha, e Manchester United, na Inglaterra, entre 1993 e 2013.