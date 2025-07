Wimbledon: Dia 3 tem chuva, João Fonseca 'fabuloso' e estreia das duplas

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O terceiro dia de Wimbledon começou com chuva e um refresco em meio às altas temperaturas que castigaram tenistas e fãs no começo do Grand Slam. O brasileiro João Fonseca venceu o americano Jenson Brooksby, em seu segundo compromisso na competição, e se tornou o mais jovem em 24 anos, desde Andy Roddick, a avançar à terceira rodada tanto no Grand Slam inglês quanto de Roland Garros na mesma temporada.

Em postagem na página oficial no X (antigo Twitter), Wimbledon classificou Fonseca como "fabuloso" e "feroz".

O espanhol Carlos Alcaraz foi soberano diante do britânico Oliver Tarvet, tenista convidado. Já Bia Haddad, número 1 do Brasil, não conseguiu se impor, perdeu e deu adeus ao torneio no individual — amanhã ela estreia nas duplas.

Jogos adiados

Chuva atrasa programação em duas horas. Londres amanheceu chuvosa após o calor recorde nos dois primeiros dias do evento. Não caiu uma tempestade na capital inglesa, mas a garoa obrigou a organização a adiar repetidas vezes o início da agenda. João Fonseca era um dos tenistas que abririam o dia e teve de esperar duas horas para enfim ir à quadra.

Fonseca quebra recordes e se emociona. O carioca de 18 anos despachou Brooksby por 3 sets a 1 e acumulou marcas. Ele virou o mais jovem a chegar à terceira rodada de Wimbledon em 14 anos, igualou um feito de Andy Roddick de 2001 e recolocou o Brasil nesta fase da chave masculina desde 2010 —o último havia sido Bellucci. Após o match point, soltou as emoções na quadra.

Bia Haddad cai para 110ª do mundo. A paulistana foi eliminada na segunda rodada. A número 1 do Brasil penou com o saque, cometeu oito duplas faltas e caiu de rendimento após uma derrota sofrida no tie-break do primeiro set, sendo atropelada na segunda parcial.

Dupla brasileira avança: Rafael Matos e Marcelo Melo estrearam com vitória sobre a dupla formada pelo compatriota Orlando Luz e o croata Ivan Dodig. Juntos, eles venceram o Rio Open deste ano. O também brasileiro Fernando Romboli, que forma parceria com o britânico John-Patrick Smith, venceu a dupla formada pelos americanos Mackenzie McDonald e Alex Michelsen por 6/4 e 7/5.

Torneio de Wimbledon amanheceu com chuva em Londres Imagem: HENRY NICHOLLS/AFP

Sabalenka tem trabalho, Alcaraz se impõe. A número 1 da WTA sofreu diante da tcheca Bouzkova, 48º do ranking, que chegou a sacar para o set na primeira parcial, mas conseguiu reagir e confirmou a vitória por 7/6 (4) e 6/4. Já o atual bicampeão entre os homens eliminou o local Tarvet em três sets simples: 6/1 e duplo 6/4.

O 'problema' de Tarvet. Atual número 733 do ranking, o britânico foi convidado para o torneio e disputa competições universitárias — é estudante da Universidade de San Diego. "Até dezembro, preciso mostrar que meu lucro em dinheiro, menos despesas, é inferior a US$ 10 mil. Acho que ganhei algo como 99 mil libras, isso antes dos impostos. Preciso encontrar 60 mil ou 70 mil libras em despesas. Espero conseguir fazer isso acontecer. Como eu disse, basta pagar um pouquinho a mais aos meus treinadores, voar na classe executiva. Vamos dar um jeito. É muito importante para mim. Ainda tenho muitos objetivos na USD", disse, ao site de Wimbledon.

Carlos Alcaraz has now won 16 consecutive matches at #Wimbledon pic.twitter.com/z6MpSgOT5a -- Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025

Tarvet vive 'dilema'. Para cumprir os critérios da National Collegiate Athletic Association (NCAA), Tarvet não pode ganhar mais de US$ 10 mil durante o ano. Se não for mais amador, não pode participar do circuito universitário. A questão é que ele ganhou US$ 134 mil por chegar à segunda rodada.

Freguês de Fonseca perde para próximo adversário do brasileiro. O norte-americano Learner Tien, que já perdeu as três partidas que disputou com João na elite do circuito, foi dominado pelo chileno Nicolas Jarry, atual 143º do ranking, por 3 a 0. O duelo definiu quem enfrentará o carioca na terceira rodada.

Taylor Fritz bate 'gigante' canadense. O americano Taylor Fritz suou, mas venceu o canadense Gabriel Diallo por 3 a 2, de virada, com parciais de 3/6, 6/3, 7/6, 4/6 e 6/3. Uma curiosidade sobre Diallo, de 24 anos, é que ele tem 2,03 m de altura.

Artistas em peso. Olivia Rodrigo, John Cena, Priyanka Copra e Nick Jonas foram alguns dos nomes que marcaram presença no terceiro dia de competição. Thomas Tuchel, técnico da seleção de futebol da Inglaterra, também esteve nas tribunas.