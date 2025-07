'Sofrendo': tenistas e fãs tentam driblar calor recorde em Wimbledon

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Bolsa de gelo, guarda-chuvas para fazer sombra, água para hidratação e até ventilador portátil. Essas são algumas armas de tenistas e espectadores para amenizar o forte calor em Wimbledon, Grand Slam de tênis que ocorre em Londres, na Inglaterra, e teve o início mais quente na história, com temperaturas superiores a 32º C — o recorde no primeiro dia era, até então, 29,3° C no torneio de 2001.

O Met Office, serviço de meteorologia do Reino Unido, divulgou ontem que a Inglaterra teve o mês de junho mais quente desde o início dos registros oficiais, em 1884.

Muito, muito difícil. Acho que uma coisa que, realmente, me ajudou foi saber que minha oponente estava na mesma situação que eu. Eu estava suando muito, então minha raquete estava muito escorregadia. É a primeira vez que jogo com calor na grama. Sinto que é muito difícil para as pernas. Foi isso que senti principalmente no terceiro set. Acho que os espectadores também não tiveram uma vida fácil. Sinto que todo mundo está meio que sofrendo com o calor agora.

Eva Lys após duelo com a chinesa Yue Yuan

Alex De Minaur sofre com o calor durante partida de tênis em Wimbledon Imagem: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Temperaturas recordes

Tenistas e espectadores estão sofrendo com as altas temperaturas. O espanhol Carlos Alcaraz parou o jogo de estreia para dar água a Delyth Lewis, 79, que passou mal na arquibancada e teve de receber atendimento médico.

Mais de 100 postos de água foram distribuídos aos fãs da modalidade. Muitos foram vistos com ventiladores portáteis, leques e guarda-chuvas improvisados para ter uma sombra enquanto acompanham os jogos. Toalhas molhadas também foram usadas para diminuir a área corporal exposta ao sol escaldante. A farmácia de Wimbledon viu protetores solares se tornarem item em escassez na prateleira, segundo relato do The Guardian.

Ainda de acordo com o jornal inglês, um protocolo foi adotado pela organização do evento. Sally Bolton, presidente-executiva do All England Lawn Tennis Club, apontou que os gandulas vão usar toucas com proteção para o pescoço e cachecóis refrescantes. Além disso, os funcionários vão ter intervalos regulares.

Não estamos acostumados com esse tipo de temperatura, mas estamos totalmente preparados e realmente felizes por estar ensolarado e não chuvoso como no ano passado.

Sally Bolton, ao 'The Guardian'

Fãs usam ventiladores para lidar com o calor durante jogo de tênis em Wimbledon Imagem: Toby Melville/Reuters

Os tenistas receberam gelo à beira da quadra para se refrescarem. Uma das que fez uso do artifício foi Aryna Sabalenka. Há também um monitoramento da temperatura da superfície e do ar, além da umidade, para que um protocolo seja acionado caso ultrapasse 30,1º C — permite um intervalo de 10 minutos entre o terceiro e o quarto set das partidas masculinas, ou entre o segundo e o terceiro set das partidas femininas.

Fisicamente, não foi fácil. O quarto set foi o mais difícil, com certeza. E o calor? Nunca direi que ele venceu por causa do calor, mas não é fácil jogar. Acho que, se você perguntar a ele, ele também não estava gostando do calor.

Daniil Medvedev após derrota para o francês Benjamin Bonzi

Alexandra Eala se refresca do calor durante partida contra Barbora Krejcikova em Wimbledon Imagem: Toby Melville/Reuters

Houve, porém, quem não colocasse a temperatura entre os obstáculos em Wimbledon. "Não é difícil [jogar cinco sets] nesse calor", disse Nicolas Jarry ao ATPTour.com. "É muito mais difícil jogar três horas no Rio de Janeiro ou em Buenos Aires", continuou o chileno.