Willian Arão é integrado e faz primeiro treino com elenco do Santos

O Santos segue firme na sua rotina de treinos para a retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o elenco trabalhou em dois períodos no CT Rei Pelé.

Reforço do Peixe, Willian Arão realizou o seu primeiro treino com o restante do grupo. O volante participou normalmente das atividades, assim como o lateral direito Igor Vinícius, outra novidade para o restante da temporada.

Nesta manhã, os jogadores participaram de um treino técnico, sob chuva e frio. Na parte da tarde, os atletas realizaram atividades físicas.

O Santos volta aos treinos na manhã desta quinta-feira. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 13 de julho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.