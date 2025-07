Willian aposta no Chelsea, mas vê jogo duro contra o Palmeiras no Mundial de Clubes

De férias nos Estados Unidos, Willian será um dos torcedores ilustres nas arquibancadas do Lincoln Financial Field nesta sexta-feira, onde Chelsea e Palmeiras disputam uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Ex-jogador do Chelsea por sete temporadas e revelado no Corinthians, o meia-atacante não esconde sua torcida pelo time londrino, mas acredita que o confronto será difícil. Ele assistirá à partida a convite da Fifa, organizadora do torneio.

"Será um jogo bem complicado. Dependendo do que acontecer na partida, como um gol no começo, a situação pode ficar mais confortável para o Chelsea, como aconteceu com o Bayern contra o Flamengo. Mas não será um jogo fácil. No final, acredito que o Chelsea vai sair classificado", afirmou em entrevista à Fifa.

Apesar de confiante no Chelsea, ele destacou a imprevisibilidade do confronto. "Estamos vendo muitas surpresas no Mundial. Tivemos esse exemplo do Al-Hilal, que soube se defender muito bem contra o Manchester City."

Já sobre a possível estratégia das equipes no confronto, William aposta que o Palmeiras deve explorar os contra-ataques, enquanto o Chelsea tende a dominar a posse de bola.

O atleta de 36 anos também comentou as mudanças no elenco inglês desde a sua saída em agosto de 2020, as quais considera "radicais". "O clube mudou completamente nesses últimos cinco anos. Desde que fui embora, tudo por lá mudou, até médicos e fisioterapeutas. Não é normal uma mudança tão radical assim como aconteceu por lá."

Ele também revelou que ainda mantém contato com grande parte do elenco de sua época, como John Terry, Cech, Lampard, Drogba, Obi Mikel. Do time atual, Reece James é o único com quem mantém contato, e destacou Palmer e Enzo Fernández como jogadores com os quais gostaria de ter atuado.

"Às vezes, a gente conversa, troca umas ideias do que têm acontecido no Chelsea. Somos todos torcedores. Ainda que sejamos de outra época, com outros jogadores e dirigentes, o Chelsea continua sendo o Chelsea."