Weverton deve ser o único titular no Palmeiras contra o Chelsea entre os remanescentes do Mundial de 2021

O Palmeiras tem, no atual elenco, oito jogadores remanescentes da final do Mundial de 2021, em que o clube acabou sendo vice-campeão para o Chelsea, que venceu o duelo por 2 a 1. Desses, apenas um deles deve ser titular no reencontro entre os times pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes: o goleiro Weverton.

Os demais remanescentes são o goleiro Marcelo Lomba, os laterais Mayke, Marcos Rocha e Piquerez, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo e o meio-campista Raphael Veiga. Mayke, Rocha e Veiga, no momento, tendem a começar no banco de reservas. Gómez e Piquerez cumprem suspensão, enquanto Murilo está lesionado.

No primeiro encontro entre as equipes, na final do Mundial, disputado em Abu Dhabi, Weverton também já era titular. Naquela ocasião, também começaram a partida Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Piquerez e Raphael Veiga. Esse último, inclusive, anotou o gol do empate, de pênalti, responsável por levar o jogo para a prorrogação.

Diferentemente do Chelsea, o Palmeiras também manteve o treinador: Abel Ferreira. O português, inclusive, alcançou, neste Mundial, o topo do ranking de técnicos com mais jogos de campeonatos mundiais pelo Verdão. Ao todo, ele comandou o Alviverde em oito jogos nesse tipo de competição e busca manter vivo o sonho do primeiro título Mundial.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Palmeiras teve uma reformulação em 2025

Até pouco tempo atrás, o Palmeiras tinha em sua delegação grande parte dos atletas que foram vice no Mundial de 2021. Nos últimos anos, o Verdão adotou uma política de manutenção da base do elenco, com renovações constantes. Isso, porém, mudou neste ano, quando o clube passou por uma reformulação.

Em meio a essas mudanças, o Palmeiras se despediu de quatro jogadores que enfrentaram os ingleses há quatro anos. São eles os meias Zé Rafael e Atuesta, além dos atacantes Rony e Dudu.

A escalação do Palmeiras que enfrentou o Chelsea em 2021 foi: Weverton; Marcos Rocha (Deyverson), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson), Gustavo Scarpa; Rony (Wesley), Raphael Veiga (Atuesta) e Dudu (Rafael Navarro).

A campanha do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras avançou às oitavas de final depois de vencer o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Paulinho, já na prorrogação. Na primeira fase, o Verdão classificou-se como líder do Grupo A, com cinco pontos somados.

Nessa etapa, o Alviverde teve dois empates, contra Porto (0 a 0) e Inter Miami (2 a 2) e uma vitória sobre o Al Ahly (2 a 0).