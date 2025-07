Vitor Roque vê "jogo duro" do Palmeiras contra o Chelsea, mas promete: "Vamos brigar"

O Palmeiras tem uma decisão importantíssima pela frente nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão encara o Chelsea na noite desta sexta-feira, a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O Verdão sabe que não terá vida fácil pela frente, mas promete deixar tudo dentro de campo. Pelo menos é o que afirmou o atacante Vitor Roque. Provável titular, o camisa 9 busca seu primeiro gol na competição diante do Chelsea para ajudar o Alviverde a avançar às semifinais.

"Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, que vem demonstrando isso nos últimos anos. Sabemos que não vai ter jogo fácil. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade. Tenho certeza que será um jogo duro, mas muito competitivo também", projetou o centroavante.

Para chegar às quartas de final do Mundial, o Palmeiras passou pela fase de grupos como líder da chave A, com dois empates (contra Porto e Inter Miami) e uma vitória (sobre o Al Ahly). Depois, nas oitavas, o Verdão venceu o Botafogo na prorrogação, por 1 a 0, graças a um gol de Paulinho.

? em mais uma atividade! O treino de hoje, depois de duas horas de trabalho, está entregue! ? https://t.co/mzgEWH7uxl pic.twitter.com/dXrZQOR4uA ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 2, 2025

"Eu sempre falo que, quando se veste a camisa do Palmeiras, é um sonho realizado. Nunca imaginei, nos meus melhores sonhos, estar vivendo isso, estar disputando um Mundial, jogando as quartas de final. Estou muito feliz de estar aqui hoje", valorizou Vitor Roque.

O centroavante chegou ao Palmeiras no fim de fevereiro deste ano. O atacante de 20 anos teve um início um pouco tímido, mas aos poucos foi se soltando e desencantou. Neste Mundial, ele disputou as quatro partidas, sendo titular em três delas, só que ainda não foi às redes.

Com a camisa do Verdão, Vitor Roque soma 23 partidas, com três gols marcados.

"Muito feliz pela recepção do elenco. É raro ter elencos que ajudam quando chega [um novo jogador], e fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques. Estou muito feliz, eles têm me ajudado bastante", concluiu o camisa 9.