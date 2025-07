Verstappen evita falar sobre rumores de ida à Mercedes na F-1: 'Não tenho muito a acrescentar'

Max Verstappen quebrou o silêncio - ainda que de forma contida - sobre os rumores de uma possível transferência para a Mercedes. Em entrevista à Viaplay, o tetracampeão da Fórmula 1 evitou alimentar as especulações e reforçou que sua permanência ou não na Red Bull será uma decisão pessoal.

"Não tenho muito a acrescentar. Quanto mais eu falo sobre isso, mais vai sair na mídia. E eu certamente não quero isso. Eu determino meu próprio futuro", disse o holandês de 27 anos.

As declarações vieram após comentários do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que admitiu interesse em Verstappen. O nome do piloto passou a circular nos bastidores como uma opção para substituir George Russell, cujo contrato termina no fim desta temporada. Russell, inclusive, disse que as tratativas sobre a sua renovação estavam atrasadas por causa da possibilidade de chegada do holandês.

Wolff, no entanto, negou que a situação de Russell tenha sido afetada: "Não há atraso no contrato do George. Já sabíamos há tempos quais eram nossos prazos", afirmou ao canal Sky Sports. "Como chefe de equipe responsável pela melhor marca de carros do mundo, é natural explorar o que um tetracampeão mundial pretende fazer no futuro. Mas isso não tem impacto na renovação com o George."

Apesar do contrato com a Red Bull ir até 2028, Verstappen teria cláusulas de desempenho que podem abrir brechas para uma saída antecipada. Após abandonar o GP da Áustria, no último domingo, devido a uma colisão com o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, Verstappen ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação no Mundial de Pilotos, com 155 pontos.

Sobre a temporada atual, o piloto se mostrou cauteloso: "Claro que teremos atualizações, então não dá pra dizer agora se a temporada está sendo bem-sucedida ou não. Acho que isso ficará mais claro após as férias de verão. Mas estou tranquilo. Continuo fazendo meu trabalho."