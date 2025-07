Veja cinco pontos que merecem atenção durante intertemporada do Santos

O Santos terá uma espécie de intertemporada devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O técnico Cléber Xavier terá cerca de 15 dias para fazer os ajustes que julgar necessários e preparar a equipe para a retomada do futebol brasileiro.

O Peixe deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Santos volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Depois de dois dias de atividades, o Santos ainda tem dias intensos pela frente, com treinos em dois períodos agendados para quarta-feira e sexta-feira. Abaixo, a Gazeta Esportiva listou cinco pontos que merecem a atenção do Santos nos próximos dias de treinamento.

Melhorar eficiência ofensiva

Na reta final do primeiro semestre, o Santos encontrou dificuldades para balançar as redes. Nas últimas dez partidas, foram sete gols marcados - três deles foram apenas no duelo contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O grande problema do time santista, porém, passou a ser a eficiência ofensiva, e não a falta de criação. A derrota para o Botafogo serve como exemplo. O Peixe martelou a defesa rival e criou diversas chances, mas não converteu nenhuma. Com isso, o adversário carioca aproveitou os erros do Santos, foi eficiente e saiu vitorioso.

Na Série A, por exemplo, o Santos tem média de 1,4 chances criadas por jogo, segundo o Sofascore. A média de grandes oportunidades desperdiçadas é 0,8 por partida, ou seja, maior que a metade de grandes chances criadas. O técnico Cléber Xavier, por sua vez, já revelou estar ciente e incomodado com a falta de efetividade da equipe.

Integrar e trabalhar reforços

O Santos está de olho no mercado da bola e já anunciou a chegada de dois reforços: o lateral direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão. O defensor já tem treinado junto ao restante do elenco, enquanto o meio-campista deve ser integrado aos trabalhos em breve.

Ambos chegam em um momento importante. Em meio à intertemporada, Cléber Xavier poderá conhecer melhor os atletas e quais as suas principais qualidades. Além disso, os reforços podem aproveitar o período para aprimorar a forma física e ganhar ritmo de jogo.

Igor Vinícius ficou longe dos gramados nos últimos dois meses por estar se recuperando de uma lombalgia. Já Willian Arão não entra em campo desde o último dia 13 de abril. Dessa forma, a intertemporada pode ser importante para ambos os atletas.

Aprimorar filosofia de jogo

Cléber Xavier também pode utilizar a intertemporada para aprimorar sua filosofia de jogo no Santos. O treinador completou dois meses no comando do Peixe recentemente e pode usar os 15 dias para realizar ajustes que considera necessários para a sequência da temporada.

Mesmo com pouco tempo no clube, o trabalho de Cléber Xavier já tem mostrado sinais positivos. Um exemplo é a melhora no setor defensivo e, especialmente, na bola aérea. Tal quesito foi uma dificuldade do Santos no começo da temporada. A chegada do treinador diminuiu a incidência do problema.

Com o maior tempo de trabalho nesta intertemporada, a tendência é que Cléber Xavier conheça ainda mais as características do elenco e possa levar o time a evoluir.

Recuperar jogadores em má fase

O Santos possui alguns jogadores que não estão em suas melhores fases. Desse modo, Cléber Xavier tenta utilizar a intertemporada para recuperar a confiança destes atletas. Alguns exemplos são Thaciano, Tiquinho Soares, Diego Pituca e até mesmo Zé Ivaldo.

Na avaliação de Alexandre Mattos, novo executivo de futebol, o foco do Santos neste segundo semestre deve ser recuperar jogadores do elenco que estão em baixa.

"É um bom elenco. Precisa de um ajuste ou outro, como qualquer um no mundo. Pregamos gestão humana. Temos bons jogadores. Uma expectativa enorme em cima deles e, por um momento ou outro, tentam se adaptar, buscar confiança. Precisamos e muito resgatar alguns jogadores. É o maior trabalho do momento. Faço isso desde o primeiro dia junto com a comissão", afirmou Mattos.

Testar alternativas para a possível ausência de Neymar

O Santos também pode utilizar os treinos da intertemporada para testar alternativas para a possível ausência de Neymar. O camisa 10 renovou o contrato até o final de 2025, mas tem sofrido com problema físicos desde que retornou ao clube. Dessa forma, pode ser importante para o Peixe tentar encontrar outras opções ofensivas caso o craque venha a ser desfalque, seja pela questão física ou por suspensão.

Desde a chegada e a regularização de Neymar no BID da CBF (que aconteceu no dia 4 de fevereiro), o Santos disputou 22 partidas. Destas, o meia-atacante atuou em 12 e perdeu as outras dez.

Com Neymar em campo - seja como titular ou saindo do banco de reservas -, o Peixe somou seis vitórias, três empates e amargou somente três derrotas. Tais números totalizam um aproveitamento de 58,3%. Foram 16 gols marcados e seis sofridos.

Por outro lado, durante a ausência do camisa 10, o Alvinegro Praiano conquistou somente uma vitória, com três empates e seis derrotas em dez jogos. Neste recorte, o aproveitamento do time santista foi de apenas 20%. A equipe sofreu 15 gols e anotou dez.