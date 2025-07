Vanderlan pode ter "jogo da vida" no Palmeiras e busca acirrar disputa com Piquerez

A lateral esquerda do Palmeiras é um dos setores com menos opções para Abel Ferreira. Para o setor, o treinador tem à disposição apenas o titular Piquerez e Vanderlan, que vem como reserva imediato. Sem o uruguaio à disposição para o jogo contra o Chelsea, a Cria da Academia tem chance de assumir a vaga. Na expectativa, o camisa 6 pode fazer o "jogo da vida" para buscar acirrar a disputa com o companheiro de equipe.

Vanderlan é formado nas categorias de base do Palmeiras e integra o time profissional desde 2020. Ele estrou pelo clube no ano seguinte, já sob comando de Abel Ferreira. Ao todo, ele soma 105 jogos, um gol e dez assistências. No último ano, teve sua melhor temporada em termos de oportunidades, atuando em 35 oportunidades.

Esse espaço se deu muito devido à lesão de Piquerez. O uruguaio sofreu uma lesão no joelho esquerdo em julho de 2024 e ficou longe dos gramados por cerca de sete meses. Assim, na ausência dele, Vanderlan ganhou mais oportunidades. Contudo, não conseguiu se firmar e acabou dividindo a titularidade com Caio Paulista, atualmente emprestado ao Atlético-MG.

Provável titular para enfrentar o Chelsea, Vanderlan promete "entrega e raça" no Palmeiras

Desde o retorno de Piquerez, em janeiro, portanto, Vanderlan viu o uruguaio recuperar o espaço e emendar maior sequência. Vanderlan, em 2025, disputou 19 jogos, sendo 13 como titular. Sua última aparição entre os 11 iniciais foi na vitória por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, em maio, pela Libertadores.

Depois disso, voltou a ter chance durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes.

Agora contra o Chelsea, caso Abel opte pela mudança simples e faça o "feijão com arroz", substituindo lateral esquerdo por lateral esquerdo, Vanderlan terá chance de ouro para deixar boa impressão em um jogo do tamanho de uma quartas de final da Copa do Mundo de Clube.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Quem avançar, mede forças com o vencedor de Fluminense x Al Hilal, que se enfrentam no mesmo dia, às 16 horas.