Tsarukyan aponta brecha no jogo de Topuria e crava: "Mais fácil do que Do Bronx"

Recentemente coroado como campeão peso-leve (70 kg) do UFC, Ilia Topuria se tornou o maior alvo dos principais lutadores da divisão, entre eles Arman Tsarukyan. E o armênio, atual segundo colocado no ranking até 70 kg do Ultimate, não parece ter ficado impressionado com as habilidades como lutador do novo soberano da categoria.

Prova disso é que, em entrevista ao canal 'Daniel Cormier' no 'Youtube', Tsarukyan classificou Topuria como um oponente mais fácil de superar do que o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira. Já em campanha para ser escolhido como primeiro desafiante ao título do georgiano radicado na Espanha, o segundo colocado no ranking apontou uma clara deficiência no jogo do novo campeão para justificar seu ponto: o grappling.

Curiosamente, os dois rivais já enfrentaram o brasileiro Charles Do Bronx no octógono mais famoso do mundo. Em abril do ano passado, Tsarukyan derrotou o ex-campeão dos leves no UFC 300, na decisão dividida dos juízes. Por outro lado, Topuria venceu por nocaute o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' no último sábado (28), pelo 'main event' da edição 317, em Las Vegas (EUA), e conquistou o cinturão até 70 kg, o segundo título em categorias diferentes do ex-soberano dos penas (66 kg).

"Eu vou trocar com ele, vou chutar ele. Eu assisti as primeiras lutas dele (no UFC), ele fez um pouco de wrestling e se cansou muito. E ele nunca lutou com wrestlers como eu. Bryce Mitchell, ele é o pior lutador no 66 (kg), ele o derrubou e o segurou (no chão). Eu consigo dizer que ele não tem alto nível (no grappling). Isso não é a WWE, mal posso esperar para mostrar para todo mundo. Vou mandar Topuria de volta para o top 15 do peso-por-peso. Para mim, é mais fácil enfrentar Topuria do que (Charles) Oliveira", afirmou Arman.

Próximo adversário de Topuria?

Um dos favoritos para receber o próximo 'title shot' na divisão dos leves, Arman Tsarukyan pode ter a oportunidade de mostrar que sua análise sobre Ilia Topuria está correta dentro do octógono. Para isso, o armênio terá que vencer a concorrência de Justin Gaethje e Paddy Pimblett, que também aparecem como fortes candidatos à vaga de desafiante ao título do georgiano radicado na Espanha.

