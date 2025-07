Trunfo? Amanda Nunes cogita treinar com única algoz de Kayla Harrison no MMA

Bicampeã olímpica de judô, Kayla Harrison já disputou 20 lutas desde que migrou para o MMA profissional. E, em apenas uma dessas oportunidades, foi superada. Na ocasião, em 2022, via decisão unânime, Larissa Pacheco foi a responsável por acabar com a invencibilidade da americana. Atenta aos detalhes, Amanda Nunes cogita promover uma parceria e treinar ao lado da única algoz da agora campeã peso-galo (61 kg) do UFC, já de olho na iminente superluta entre as duas.

Na última semana, em Las Vegas (EUA), quando foi homenageada e induzida para o Hall da Fama do UFC, Amanda chegou acompanhada para o evento com sua família e também por Larissa. Segundo revelou em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a baiana possui uma relação amistosa com a atleta da PFL. Sendo assim, por Pacheco já ter enfrentado Kayla Harrison três vezes no MMA - com um vitórias e duas derrotas -, a 'Leoa' vê a compatriota como um trunfo interessante a ser acrescentado ao seu camp de treinos.

"Sim, a gente já se fala há um bom tempo, sempre estamos nos falando. Ela (Larissa) falou que estava aqui (Las Vegas) e que gostaria de colar junto. E eu falei: 'Claro'. De repente a gente marca um treino e ela vem me ajudar para esse camp. Ela já lutou contra a Kayla três vezes, então sabe muito bem. Acho que a Larissa vai só agregar em tudo, com certeza. Estou aberta, se ela realmente quiser ir lá para a Flórida e me ajudar no camp, a gente vai fazer ótimos treinos e vou chegar lá preparada para pegar esse cinturão. Vamos nessa!", cogitou Nunes.

Fome de título

Já considerada por boa parte da comunidade do MMA a 'GOAT' (melhor de todos os tempos) do MMA feminino, Amanda Nunes pendurou as luvas em junho de 2023, após vencer Irene Aldana e defender seu título dos galos (61 kg). Ex-campeã também nos penas (66 kg), a brasileira garante que a 'fome' de competir foi o fator crucial para decidir encerrar sua aposentadoria e voltar aos treinos. E com uma oponente como Kayla Harrison pela frente, a 'Leoa' está mais motivada do que nunca para voltar ao topo do esporte.

"Decidi (voltar) porque realmente ainda tenho muito (para dar). Em um momento estava em casa e me deu vontade de lutar de novo. Não para enfrentar academia, treinador ou porque estou precisando de dinheiro, nada disso. E sim pela vontade que dá. Sou lutadora, gosto de me desafiar o tempo inteiro, Esse é o motivo. Meu foco agora é pegar meu cinturão de volta. Espero que sim (a luta saia esse ano). Estou preparada para isso, para ter um camp, voltar para o UFC e pisar naquele cage, que é a minha vida", admitiu a baiana.

Amanda Nunes revelou que já voltou ao programa antidoping do UFC, mas que ainda aguarda a primeira visita da entidade. Quando uma situação dessa ocorre, a atleta normalmente precisa ficar alguns meses 'limpa' para estar novamente apta a competir na empresa. Tal período talvez seja, hoje, o grande empecilho do Ultimate em cravar uma data para o duelo entre a Leoa e Kayla Harrison.

