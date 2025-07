Arquiteto e técnico: Thiago Silva é unânime no Flu e tem apoio por seleção

Thiago Silva completa 41 anos no mês de setembro, se "desdobra" em mais de uma função no Fluminense e surpreende pelo alto nível técnico na campanha da equipe no Mundial de Clubes. O defensor tem o apoio do time por um retorno à seleção brasileira.

O que aconteceu

O zagueiro retornou ao Fluminense em maio do ano passado com a missão de ser o líder do elenco e um jogador que ajuda o técnico em campo. Marcelo e Felipe Melo tinham esse papel no Flu que conquistou a Copa Libertadores no final de 2023, mas o lateral acabou rescindindo e se aposentando, e o volante também se retirou do futebol.

A chegada foi um alívio dentro do clube. Existia a preocupação de não encontrar quem assumisse esse papel, mas Thiago Silva foi o nome certo na hora certa. Ainda mais com a chegada de Renato Gaúcho: eles trabalharam juntos entre 2007 e 2008 no Tricolor.

O "arquiteto da defesa". O setor defensivo do Fluminense foi fundamental para o triunfo sobre a Inter de Milão. Renato Gaúcho escalou três zagueiros, espelhando o time italiano, e conquistou a vaga com méritos. Thiago sugeriu uma mudança tática para Renato na parada para hidratação no 2º tempo, todos concordaram, e só confirmou o que o técnico já tinha antecipado na coletiva às vésperas do jogo.

Ele é fundamental no meu esquema, um líder, capitão do time. É um treinador dentro do campo, troco bastante ideia com ele, conversa bastante com companheiros, é segurança lá atrás. Ele é tudo. Renato Gaúcho

O nível de Thiago chama a atenção no Flu a ponto do lateral Renê pedir o retorno do defensor à seleção brasileira.

"Claro que ele já tem uma certa idade, mas isso só dificulta para ele quando está jogando no Brasil. Jogo a cada três dias, viagem, clima diferente. Mas é um cara que passa o dia se recuperando, cobrando a recuperação dos outros. É um líder", disse o lateral.

Freytes, zagueiro argentino que jogou ao lado de Thiago contra a Inter, reafirmou o nível de cobrança do atleta. E ressaltou que todos os companheiros precisam aprender com ele.

"Nós estamos tranquilos na defesa. A verdade é que o Thiago fica todo o tempo falando. Nem preciso falar da carreira dele, tudo que ele conquistou. É um prazer jogar com ele. Tentamos escutar, entender que ele não está brigando com a gente, às vezes pecamos pela inexperiência. Ter ele no time nos dá tranquilidade e precisamos aprender coisas com ele", disse Freytes.

Thiago Silva não atua pela seleção brasileira desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Ele foi capitão de 2014 até 2022.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal por uma vaga nas semifinais do Mundial, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Camping World Stadium, em Orlando.