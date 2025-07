Tênis feminino agita Rio Claro com torneio internacional e entrada gratuita

A cidade de Rio Claro, no interior paulista recebe, a partir do próximo dia 7 de julho, uma etapa do Circuito BRB/Engie de Tênis, torneio profissional feminino com premiação de US$ 30 mil (cerca de R$ 162.810 mil) e pontos válidos para o ranking da WTA. O evento será realizado no Clube de Campo de Rio Claro e terá entrada gratuita para o público.

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do tênis feminino, a competição reunirá diversas tenistas brasileiras, como Luiza Fullana, Thaísa Pedretti, Luana Plaza e Sofia Mendonça, todas já garantidas na chave principal. Também estão confirmadas atletas de outros sete países. A chinesa Xiaodi You, principal cabeça de chave, e a italiana Miriana Tona lideram a lista de estrangeiras, que conta ainda com a belga Vicky Van de Peer, além de representantes da Argentina, Equador, Peru e Chile.

O qualifying também promete disputas intensas, com várias brasileiras tentando aproveitar o período de férias ? inclusive das universidades dos EUA ? para buscar pontos no ranking. É uma oportunidade para o público conhecer o nível das jogadoras que atuam no exterior e das que estão iniciando a carreira profissional, como a jovem Alice Ghiraldi, de apenas 16 anos.

O qualificatório começa na segunda-feira, dia 7, e define oito vagas para a chave principal, que tem início na terça-feira, dia 8. A grande final será no domingo, dia 13 de julho.

A etapa de Rio Claro do Circuito BRB/Engie tem patrocínio do Colégio Objetivo de Rio Claro. O evento tem sede no Clube de Campo de Rio Claro e conta com as chancelas da Federação Paulista de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e integra o ITF World Tennis Tour na categoria W35.