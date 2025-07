Taffarel deixa a preparação de goleiros do Liverpool

Taffarel não é mais o preparador de goleiros do Liverpool.

O que aconteceu

O Liverpool anunciou a saída de Claudio Taffarel e outras mudanças na comissão técnica. Fabian Otte também deixa o clube. As novidades visam a temporada 2025-26 do técnico Arne Slot.

Taffarel segue na preparação de goleiros da seleção brasileira. Ele foi mantido na CBF pelo novo técnico Carlo Ancelotti.

Xavi Valero assume a chefia do treino de goleiros após sete anos no West Ham. Ele já havia trabalhado no Liverpool em 2007, com Rafael Benitez.

Outra mudança é a chegada do holandês Giovanni Van Bronckhorst como assistente técnico. O último trabalho foi no Besiktas, em 2024.