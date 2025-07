Supercomputador: Brasil tem azarões, e Chelsea vira favorito no Mundial

Imagem: Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O supercomputador da Opta Analyst atualizou as projeções no Mundial com a definição dos duelos das quartas de final. Para a tecnologia, os dois representantes brasileiros são os principais azarões, e o Chelsea chega como grande favorito tanto para ir à semi como de se sagrar campeão.

O que aconteceu

O Palmeiras aparece com 25,2% de chances de avançar, enquanto o Fluminense tem 40,2%. Eles encaram nas quartas Chelsea e Al-Hilal, respectivamente, e estão no mesmo lado do chaveamento.

O Chelsea chega como o maior favorito, ostentando 74,8% de possibilidade de ir à semi. O clube saudita, com 59,8%, vem logo atrás.

Real Madrid e PSG surgem com vantagem em seus duelos. O gigante espanhol tem 59,7% de favoritismo sobre o Borussia Dortmund, enquanto o atual campeão europeu larga na frente do Bayern por 57,7% a 42,3%.

Reece James comemora gol marcado pelo Chelsea contra o Benfica no Mundial Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O time londrino também é o principal candidato a chegar na final e a levar o troféu. São 57,9% e 26,8% de chances, respectivamente. O PSG, que apareceu como favorito nas duas projeções anteriores, agora tem 35,6% e 24,9%.

O supercomputador faz os cálculos simulando os confrontos 10 mil vezes. Portanto, o Chelsea superou o Palmeiras em 74,8% desses cenários.

No entanto, a tecnologia não é exata e acumula erros neste Mundial. O supercomputador já falhou ao projetar que Manchester City e Inter de Milão passariam às quartas e também que alguns times, como o Botafogo, não passariam da fase de grupos.

Novos cálculos do supercomputador da Opta

Ir à semi

Chelsea: 74,8%

Al-Hilal: 59,8%

Real Madrid: 59,7%

PSG: 57,9

Bayern: 42,3%

Borussia Dortmund: 40,3%

Fluminense: 40,2%

Palmeiras: 25,2%

Ir à final

Chelsea: 57,9%

PSG: 35,6%

Real Madrid: 27,1%

Bayern: 23,3%

Al-Hilal: 18,9%

Borussia Dortmund: 14%

Palmeiras: 13,7%

Fluminense: 9,5%

Ser campeão