'Supercomputador' aponta Palmeiras com 3% de chance de título no Mundial; veja probabilidades

O Chelsea é o grande favorito à ganhar o Mundial de Clubes, com mais de um quarto de chances de se tornar campeão. O atual campeão da Europa, o Paris Saint-Germain, tem quase a mesma probabilidade de vencer, enquanto o Palmeiras é quem menos tem possibilidades de avançar às semifinais.

A análise estatística é do "supercomputador" da Opta Analyst, grupo especializado em produção de dados esportivos. De acordo com o cálculo, apesar de terem terminado a fase de grupos na segunda colocação do Grupo D, os Azuis de Londres têm 26,8% de chances de se tornar os novos campeões do mundo.

Os números quase cravam ainda que o Chelsea vencerá o Palmeiras no próximo confronto entre os dois times, assim como ocorrido em 2022. As chances do clube inglês avançar para as semifinais, de acordo com o supercomputador, são de 74,8%. O Palmeiras fica com 25,2%.

Um dos favoritos do torneio, o Paris Saint-Germain, que enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final, tem chances um pouco menores de ficar entre os quatro últimos clubes da competição. Segundo a análise, 57,7% de chances do francês chegar às semis, contra 42,3% do alemão. É o jogo mais equilibrado desta etapa.

O Real Madrid é um dos times com mais chances de avançar para a próxima fase (59,7%), junto com o Al-Hilal (59,8%). Os clubes enfrentarão, respectivamente, o Borussia Dortmund (40,3%) e o Fluminense (40,2%). Com isso, os confrontos das semifinais aconteceriam entre Chelsea e Al-Hilal e entre Paris-Saint Germain e Real Madrid.

Já os finalistas estão, de acordo com a Opta Analyst, entre Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique. O time inglês tem quase mais de metade das chances de avançar à grande decisão (57,9%); o francês, 35,6%; o espanhol, atual campeão mundial, possui 27,1% de probabilidade de chegar à final; e o alemão de Munique, 23,3%.

O título, por sua vez, tem mais chance de ficar nas mãos do Chelsea (26,8%), mas também pode ser quase na mesma proporção do PSG (24,9%). Real Madrid (16,9%) e Bayern de Munique (14,8%) também tem possibilidades semelhantes entre si.

Apesar de terem surpreendido nas etapas anteriores, Palmeiras e Fluminense continuam sendo considerados azarões no torneio. Aos brasileiros, foram reservadas as menores chances de título entre os oito clubes nas quartas de final. Enquanto o conjunto paulista tem 3% de chances de vencer um título mundial pela primeira vez, a equipe carioca é a menos favorita ao mesmo feito, com 1,5% de chances.

O Al-Hilal é o não-europeu com mais chances de se tornar campeão. A probabilidade é de 4,3%, calcula o supercomputador. O Borussia Dortmund, por fim, possui 7,6% de possibilidade.

As quartas de final do Mundial de Clubes se iniciam na próxima sexta. No primeiro confronto, Fluminense e Al-Hilal se enfrentam a partir das 16h (de Brasília). O próximo é o Palmeiras, que joga contra o Chelsea às 22h. No sábado, abrem o dia de jogos PSG e Bayern, que duelam às 13h. Fecham a rodada Real Madrid e Borussia, que jogam às 17h.

AS CHANCES DE TÍTULO DE CADA TIME NO MUNDIAL DE CLUBES

Chelsea: 26,8%

Paris Saint-Germain: 24,9%

Real Madrid: 16,9%

Bayern de Munique: 14,8%

Borussia Dortmund: 7,6%

Al-Hilal: 4,3%

Palmeiras: 3%

Fluminense: 1,5%