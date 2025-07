Sergio Ramos lamenta eliminação para o Borussia, mas destaca: "Jogamos bem"

Nesta terça-feira, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Monterrey foi superado pelo Borussia Dortmund por 2 a 1. Para o zagueiro Sergio Ramos, o time mexicano fez uma boa partida, apesar da eliminação.

"Há muitos acertos e nesse tipo de partida tudo está tão equilibrado, são detalhes que fazem a diferença. Saio com a consciência tranquila, jogamos bem, mas às vezes no futebol as coisas não saem como queremos. Tivemos muitas ocasiões de gol, não aproveitamos", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Borussia Dortmund (@bvb09)

O defensor ainda afirmou que sai orgulhoso do torneio.

"Uma pena. Mundial de Clubes é uma competição que faz a gente se sentir orgulhoso pelo que mostramos. Vamos seguir adiante, futebol é isso, saímos da competição, mas seguimos o trabalho com a equipe", completou.

O Monterrey se despede do Mundial de Clubes com uma vitória, dois empates e um revés. O Borussia Dortmund, por sua vez, irá encarar o Real Madrid nas quartas de final. A partida será realizada no próximo sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.