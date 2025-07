Sergio Ramos lamenta eliminação do Monterrey e admite: "Talvez meu último Mundial"

Aos 39 anos, Sergio Ramos ficou visivelmente abatido após a eliminação do Monterrey na Copa do Mundo de Clubes. A equipe mexicana foi derrotada por 2 a 1 pelo Borussia Dortmund, na última terça-feira (1º), em Atlanta, pelas oitavas de final da competição. Em publicação nas redes sociais, o zagueiro espanhol desabafou sobre o resultado e refletiu sobre o futuro.

"Em nível pessoal, estou f... mas satisfeito com o que pude contribuir para a equipe. Mais triste ainda porque talvez esta tenha sido minha última participação em um Mundial, mas enfim... O futebol é tão caprichoso e bonito que nunca se sabe. Vamos seguir olhando para a frente, rumo ao próximo desafio. Obrigado a todos e todas pelo carinho, fé, apoio e confiança", escreveu Ramos, em um texto de tom melancólico, mas também de gratidão e orgulho pelo desempenho da equipe.

Lutamos até o fim e deixamos tudo em campo. Saímos orgulhosos e com a consciência tranquila por termos defendido este escudo como deve ser. Depois, são os detalhes ? e assim é o futebol. Não se perde, se aprende", completou o veterano, que quase empatou o jogo nos acréscimos com uma cabeçada perigosa.

Luchamos hasta el final y lo dejamos todo dentro del campo. Nos vamos orgullosos y con la conciencia tranquila de haber defendido este escudo como se debe. Después son detalles y así es el fútbol. No se pierde, se aprende.

Apesar da frustração, Sergio Ramos destacou sua satisfação por ter contribuído com o grupo. Contratado pelo Monterrey em 2024, ele soma cinco gols em 13 partidas e tem contrato até o fim da próxima temporada. No Mundial, marcou o primeiro gol da equipe na estreia, contra a Inter de Milão.

Com o triunfo, o Borussia Dortmund carimbou seu passaporte para as quartas de final do torneio, onde encara o Real Madrid, que bateu a Juventus, no Hard Rock Stadium. Do outro lado, ao ser superado, o Monterrey de Sérgio Ramos se despediu da competição.

O embate entre Borussia Dortmund e Real Madrid ocorre no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.