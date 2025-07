Sergio Ramos e técnico ex-Fla falam em 'orgulho' após queda do Monterrey

Hoje no Monterrey, o zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid, e o técnico Domènec Torrent, ex-Flamengo, mostraram sentimento de orgulho pela campanha mexicana no Mundial de Clubes — a equipe passou da fase de grupos, mas acabou eliminada após derrota para o Borussia Dortmund. Eles falaram ao Dazn após a partida.

O que Sergio Ramos falou?

Final triste, mas... "Hoje, todos viram que a equipe entregou sua alma e tudo o que uma partida desta requer. No futebol, às vezes sai cara, às vezes sai coroa. Hoje, sofremos a derrota, mas com um orgulho tremendo e com a cabeça erguida de que jogamos bem do começou ao fim."

Derrota no detalhe. "Sabíamos que o Borussia teria a eficácia pelos jogadores que têm. No 1º tempo, eles foram muito bem, e neste tipo de partida, tudo é igualado e os detalhes fazem diferença. Saio com a consciência tranquila de que jogamos bem. Às vezes, no futebol, as coisas não saem como queremos. Tivemos ocasiões, mas não soubemos aproveitá-las como em outros jogos. É uma pena. Hoje, todos se sentem orgulhosos de como representamos a instituição. Isso servirá para o Monterrey seguir crescendo como equipe."

Liga mexicana. "O futebol mexicano está crescendo com muitos talentos. Os jogos são equiparáveis a grandes ligas. As mudanças não são imediatas, mas a liga mexicana está neste processo e vem trazendo atletas que já atuaram em campeonatos grandes."

O que Domènec falou?