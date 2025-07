Se Palmeiras vencer Chelsea, jogo do Brasileirão contra Santos será adiado

Apesar de não estar participando do Mundial de Clubes, o Santos estará de olho na partida entre Chelsea (ING) e Palmeiras, pelas quartas de final da competição, já que ela pode definir os próximos dias do calendário alvinegro, explicou Lucas Musetti, na Live do Santos.

Caso o Palmeiras avance na competição, o jogo contra o Santos, pela 13ª rodada do Brasileirão, com mando santista, será adiado. Se o clube alviverde for eliminado, a partida será mantida para o fim de semana dos dias 12 e 13 de julho.

O resultado palmeirense nos EUA ainda pode interferir em outro compromisso do Santos no Brasileiro, contra o Flamengo, na 14ª rodada. O time da Vila considera levar o jogo para o Morumbis, em São Paulo, mas pode mudar os planos se a partida contra o Palmeiras realmente for adiada.

Se o Palmeiras vencer o Chelsea na sexta-feira (4), não vai ter Santos x Palmeiras no dia 13 [pelo Brasileirão]. Se o Palmeiras for eliminado pelo Chelsea, o jogo é mantido.

Santos x Flamengo no Morumbis não está definido, muito por conta do Palmeiras. Se tiver Santos x Palmeiras na Vila, tem um jogo na Vila e outro em São Paulo. Se não tiver Santos e Palmeiras, é melhor jogar na Vila contra o Flamengo.

Lucas Musetti

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar volta a campo no dia 8 (terça), contra o vencedor de Fluminense x Al-Hilal (SAU).

