São Paulo realiza treino tático e segue preparação para a sequência da temporada

O São Paulo segue se preparando para a sequência da temporada de 2025. Na manhã desta quarta-feira, a equipe realizou mais uma série de atividades, intensificando os ajustes para o retorno ao Campeonato Brasileiro e para a reestreia do técnico Hernán Crespo.

O treino começou o aquecimento coordenado pela preparação física. Em seguida, os atletas realizaram um trabalho de troca de passes em velocidade e posse de bola em espaço reduzido, sob a supervisão da comissão técnica.

Por fim, Hernán Crespo levou a equipe para o campo principal e comandou um treino tático, de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado.

Os atacantes Lucas e Ferreira seguiram seus cronogramas de recuperação física, com trabalhos de transição com a preparação física no campo. Eles se encontram em fase final de recuperação de lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente.

Já o volante Luiz Gustavo cumpre protocolo de tromboembolismo pulmonar, com atividades sem impacto no gramado.

Situação do São Paulo

O São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira (3), novamente no CT da Barra Funda, para trabalhos pela manhã (9h30) e no período da tarde (15h30).

A equipe se prepara para enfrentar o Flamengo no dia 12 de julho, sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação na competição, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.