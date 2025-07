São Paulo perde do Juventude e desperdiça chance de entrar no G8 do Brasileirão sub-20

O São Paulo perdeu do Juventude por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, em Cotia. Matheus Henrique foi o autor do gol da equipe gaúcha.

Diante do resultado, o Tricolor caiu para a 12º posição, com 21 pontos. Em caso de vitória, porém, o clube paulista poderia ingressar no G8 da competição (apenas os oito melhores colocados avançam às quartas de final). A equipe jaconera, por sua vez, chegou aos 26 pontos e subiu para o sexto lugar.

Pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20, o São Paulo encara o Palmeiras, na próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Arena Barueri. Já o Juventude enfrenta o Bahia, às 15h da próxima terça-feira, no Estádio Municipal Homero Soldatelli.

São Paulo x Juventude

O tento do Juventude saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, Matheus Henrique mandou de pé esquerdo para o gol.