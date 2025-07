Santos monitora possível venda de Patati em Israel; veja detalhes

Campeão do Campeonato Israelita, Weslley Patati pode estar de saída do Maccabi Tel Aviv. O atacante, formado nas categorias de base do Santos, recebeu propostas de times da Espanha, Holanda e Inglaterra.

O Peixe tem 40% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos, no regime de mais-valia. Ou seja, uma transferência pode render dinheiro aos cofres alvinegros.

O clube de Patati quer conversar a partir de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual). Neste cenário, a equipe paulista pode embolsar mais de R$ 9,4 milhões (40% de 3,7 mi de euros, que seria o lucro obtido pelos israelitas em caso de venda por 5 mi de euros).

O Menino da Vila deixou o Santos em setembro de 2024. O Maccabi Tel Aviv pagou 1,3 milhão de euros (R$ 8,1 milhões na época), mais a manutenção da porcentagem de 40% dos direitos econômicos dele no regime de mais-valia.

Weslley Patati disputou 40 partidas nesta temporada. Ele marcou 14 gols e deu nove assistências. Além disso, foi campeão dos dois principais títulos de Israel (a Copa De Israel e o Campeonato Israelense) e integrou a seleção do campeonato.

Destaque nas categorias de base do Santos, o atacante marcou dois gols em 33 jogos no profissional do clube.