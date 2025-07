Retorno próximo? Alex Poatan treina na Fighting Nerds antes de nova luta no UFC; veja

O ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC Alex 'Poatan' voltou à ativa e iniciou uma nova fase de treinos visando seu retorno ao octógono. Nesta semana, o lutador esteve na sede da Fighting Nerds, em São Paulo (SP), onde participou de uma sessão técnica sob a supervisão do líder do time, Pablo Sucupira. O momento foi registrado em vídeo e publicado no Instagram oficial da academia paulista (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

No conteúdo divulgado, o brasileiro aparece em ação ao lado de atletas da casa, trocando experiências e afiando habilidades com foco na retomada de sua trajetória dentro do Ultimate. A movimentação ocorre após a derrota para o russo Magomed Ankalaev, que encerrou seu reinado na divisão até 93 kg.

Apesar do revés, o ex-campeão demonstra disposição em se manter entre os melhores da categoria e já mira uma revanche contra Ankalaev no futuro próximo. A passagem pela Fighting Nerds reforça o momento de reconstrução e a busca por ajustes estratégicos em sua preparação.

Visita não é inédita

Esta não foi a primeira vez que o lutador treinou nas instalações comandadas por Pablo Sucupira. Em janeiro deste ano, Poatan já havia participado de uma sessão ao lado do peso-médio Caio Borralho, também na sede paulista. Na ocasião, compartilhou imagens do treino em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), destacando a conexão entre atletas brasileiros de alto nível.

Reconhecida pela abordagem técnica e disciplinada, a academia tem se consolidado como um dos polos emergentes do MMA mundial. A presença de um nome do calibre de Alex Pereira evidencia o prestígio e a credibilidade que o time vem conquistando no cenário internacional.

