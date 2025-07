Rebeca Andrade será homenageada em corrida na cidade de Santos

A cidade de Santos recebe, no dia 13 de julho, a 4ª Corrida Pantera Negra pela Igualdade Racial. Neste ano, a homenageada é a ginasta e maior medalhista do esporte brasileiro, Rebeca Andrade. Esta será a primeira vez que uma mulher surge como personagem da competição. O evento tem largada prevista para as 7h30, ao lado do Aquário Municipal, na Ponta da Praia.

"Rebeca representa muito mais do que excelência esportiva. Ela carrega consigo a força e o orgulho de ser uma mulher negra que venceu inúmeras barreiras. É um símbolo de superação, representatividade e resistência no esporte e na sociedade", destaca Marcelo Oliveira Martins, presidente do ILK.

O dirigente lembra que a Corrida Pantera Negra foi criada exatamente para dar visibilidade à luta contra o racismo e reforçar a importância da igualdade racial em todos os espaços, inclusive no esporte.

De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de 1.500 corredores, que serão divididos em 26 categorias. Em cada uma delas, os sete primeiros colocados recebem troféus.

Além da corrida, o evento contará com atividades culturais, como apresentações de música, dança e uma feira de afroempreendedorismo na Praça Luiz La Scala, incentivando a economia criativa da comunidade negra.

"Quando escolhemos homenagear figuras como Rebeca, estamos não só celebrando suas conquistas, mas também mostrando o quanto é urgente construirmos uma sociedade antirracista, que ofereça oportunidades reais para todos", reforça Marcelo Oliveira Martins.

A ginasta conquistou, até aqui, seis medalhas olímpicas. Destas, duas são de ouro. Ela também possui três pratas e um bronze.