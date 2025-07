Quartas de final do Mundial de Clubes terá reedição de finais de Liga dos Campeões

Os duelos das quartas de final do Mundial de Clubes foram definidos nesta terça-feira. Entre os confrontos, duas recentes finais de Liga dos Campeões serão reeditadas: O Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique e o Real Madrid encara o Borussia Dortmund.

PSG x Bayern de Munique

Neste sábado, às 13 horas (de Brasília), o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique disputam uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. A partida acontece no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Em 2020, as duas equipes decidiram o título da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa. Kingley Coman marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do time alemão, que conquistou sua sexta e última Orelhuda na história.

Entre os jogadores que estiveram em campo pelo time francês naquela ocasião, apenas os zagueiros Presnel Kimpembe e Marquinhos seguem no clube. Lucas Hernández também estava em campo, mas na época defendia os alemães. Por outro lado, o Bayern de Munique ainda tem sete remanescentes da conquista: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Thomas Muller, Serge Gnabry e Kingsley Coman.

No Mundial de Clubes, o PSG ficou na liderança do grupo B e eliminou o Inter Miami nas oitavas de final, com uma goleada por 4 a 0. O Bayern de Munique terminou na 2ª posição do grupo C e, nas oitavas, venceu o Flamengo por 4 a 2.

And then there were eight.#FIFACWC pic.twitter.com/SOM9zLb4JO ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 2, 2025

Borussia Dortmund x Real Madrid

Do mesmo lado da chave, Borussia Dortmund e Real Madrid também se enfrentam neste sábado, às 17 horas, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os dois times decidiram a Liga dos Campeões mais recentemente, em 2024, no Estádio de Wembley. Com gols de Daniel Carvajal e Vinícius Júnior, a equipe espanhola venceu por 2 a 0 e conquistou seu 15º título na competição.

Seis jogadores que estiveram em campo pelo Borussia Dortmund na decisão, já deixaram o clube. São eles: Mats Hummels, Ian Maatsen, Jadon Sancho, Niclas Fullkrug, Marco Reus e Donyell Malen. Em compensação, o Real Madrid perdeu apenas três atletas: Nacho Fernández, Toni Kroos e Joselu.

No torneio intercontinental, depois de garantir a liderança do grupo H, o Real Madrid eliminou a Juventus nas oitavas de final, por 1 a 0. Por outro lado, o Borussia Dortmund liderou o grupo F e se classificou para as quartas de final, após vencer o Monterrey por 2 a 1.

Os vencedores de cada um desses duelos se enfrentam na semifinal do Mundial de Clubes, em busca de uma vaga na grande final.