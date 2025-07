Pulgar será operado nesta quinta-feira e desfalcará o Flamengo

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, passará por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira. Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o atleta foi submetido a exames de imagem, que confirmaram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O meio-campista realizará o procedimento no Chile, onde também começará seu processo de recuperação.

Pulgar deixou o gramado ainda no primeiro tempo da derrota por 4 a 1 para o Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A fratura foiidentificada em um hospital nos Estados Unidos e reconfirmada quando o Flamengo retornou ao Brasil.

É a segunda vez que Pulgar sofre uma contusão no quinto metatarso do pé direito. Em 2023, no início de sua passagem pelo Flamengo, o volante teve a mesma lesão e ficou afastado por mais de dois meses.

Enquanto se recupera, Pulgar será desfalque nos primeiros compromissos do Flamengo após a retomada do Brasileirão, interrompido por conta do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro volta a campo no dia 12 de julho, com horário a definir, quando recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca lidera o torneio, com 24 pontos.

Leia o comunicado do Flamengo na íntegra:

Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira (1°), o meio-campista Erick Pulgar foi submetido a novos exames de imagem (ressonância magnética e tomografia computadorizada), que confirmaram fratura no quinto metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023.

De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nesta quinta-feira (3), onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação.