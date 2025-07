Pedro fora do Flamengo? 'Não deveria abrir mão de jeito nenhum', diz Casão

O Flamengo cometerá um erro se abrir mão de Pedro em seu elenco, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (2).

Sou fã do Pedro, acho o Pedro o melhor centroavante que tem no Brasil. É o centroavante mais completo, que cabeceia bem, tem ótimo domínio, bate bem de esquerda, bate bem com o pé direito. Aquele tapa de fora da área igual o Harry Kane fez contra o Flamengo, eu já vi o Pedro fazer vários gols desse tipo, dando esse tapa. Para mim, o Pedro é o melhor centroavante do Brasil.

Ele vem de uma cirurgia que é pesada e demora mesmo para você pegar confiança, ritmo de jogo, a mesma velocidade, a mesma intensidade dos outros jogadores e mesmo assim ele já fez sete gols. O Pedro é um centroavante que o Flamengo não deveria abrir mão de forma nenhuma.

Casagrande

Segundo Casão, Pedro precisa de ritmo de jogo para recuperar a confiança e sua melhor forma física.

O colunista não pensaria duas vezes antes de contratar o centroavante.

Se alguém tem grana, eu iria direto lá comprar o Pedro. Pro Pedro vai ser importante jogar. Tenho certeza que o objetivo dele é fazer parte da próxima Copa do Mundo — ele deveria ter sido até titular na última e não foi. E bateu o pênalti contra a Croácia, ein? Não se escondeu, foi pra cima, foi escolhido pra bater, foi lá, bateu e fez.

Se o Pedro tiver no mercado, ele é o cara do mercado.

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra