Mundial de Clubes pausa, mas futebol segue nos EUA com semi de seleções

O Mundial de Clubes terá dois dias (hoje e amanhã) sem jogos, mas os Estados Unidos não vão ficar sem partidas de futebol. As semifinais da Copa Ouro serão realizadas nesta noite.

Bola segue rolando

Estados Unidos x Guatemala e México x Honduras são as semifinais da Copa Ouro. Os jogos serão disputados às 20h e 23h (ambos no horário de Brasília).

As partidas acontecem em estádios que não fazem parte do Mundial de Clubes. Estados Unidos e Guatemala se enfrentam no City Park, em St. Louis, e México e Honduras duelam no Levi's Stadium, em Santa Clara.

A Copa Ouro ocorre ao mesmo tempo que o Mundial nos Estados Unidos. A competição é o equivalente à Copa América ou à Eurocopa nas Américas Central e do Norte.

A Guatemala é a grande surpresa da competição. A seleção que enfrenta os donos da casa fez boa campanha na fase de grupos e eliminou o Canadá, que disputou a última Copa do Mundo, nas quartas de final.

Os dois jogos serão transmitidos para o Brasil. A ESPN mostra Estados Unidos x Guatemala, e a ESPN 4 exibirá México x Honduras.

Mundial volta na sexta

A volta do Mundial de Clubes será quente para o Brasil. Palmeiras e Fluminense disputarão as quartas de final no mesmo dia.

O Palmeiras terá a revanche contra o Chelsea. A equipe paulista pega os ingleses às 22h (de Brasília), na Filadélfia, pouco mais de três anos depois de perder a decisão do Mundial de 2021 — realizado em 2022.

O Fluminense enfrentará o Al-Hilal. Os cariocas encaram os sauditas às 16h (de Brasília), em Orlando.

O Brasil pode garantir uma vaga na final do Mundial na sexta. Caso Palmeiras e Fluminense avancem, eles irão se enfrentar na semifinal, o que já garantiria um finalista.