Paulinho volta a treinar no Palmeiras e está à disposição para duelo com o Chelsea

Paulinho treinou pela primeira vez com o elenco do Palmeiras nesta semana. No Novacare Complex, CT dos Eagles na Filadélfia, o camisa 10 foi a novidade da atividade na manhã desta quarta-feira. Recuperado de um quadro gripal, o lateral-esquerdo Piquerez também voltou aos trabalhos, mas não poderá jogar, já que está suspenso.

O atacante palmeirense fez trabalhos físicos nos últimos dois dias e não apareceu no gramado até esta quarta-feira, quando treinou normalmente com o grupo. Ele segue um cronograma específico por causa das dores que sente na perna direita, decorrente da fratura por estresse na tíbia, que sofreu no ano passado.

A cirurgia a que foi submetido no fim do ano passado, quando ainda era jogador do Atlético Mineiro, não resolveu o problema e o atacante de 24 anos continua com muitas limitações físicas, como disse em duas entrevistas neste Mundial, depois do qual passará por nova cirurgia.

A imprensa, como habitual, pôde assistir a 15 minutos do treinamento no CT dos Eagles e viu apenas os atletas descontraídos em uma roda de bobinho e trabalho de ativação comandado pelos preparadores físicos e auxiliares de Abel Ferreira.

O treinador português avisou há alguns dias que os treinamentos, neste momento, servem mais para ajustes táticos. O trabalho mais importante como preparação para a competição já foi feito. O comandante pensa como montará a defesa, que não tem Gustavo Gomez, Piquerez nem Murilo. Existe a possibilidade de o time jogar com uma linha de três defensores, sendo um deles um lateral-direito, como o português já fez em várias outras ocasiões.

A temperatura nesta quarta é bem mais amena do que nos dias anteriores. Choveu e não fez sol na Filadélfia, palco do duelo entre Palmeiras e Chelsea na próxima sexta-feira. A bola rola no Lincoln Financial Field às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial. Quem avançar pegará Fluminense ou Al-Hilal.