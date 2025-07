Jogo de Fonseca em Wimbledon é atrasado em mais de 1h30 por causa de chuva

O início da partida entre João Fonseca e Jenson Brooksby na segunda rodada de Wimbledon foi adiada em repetidas vezes devido à chuva em Londres e só deve começar 1h45min depois do horário previsto.

O que aconteceu

A partida estava marcada inicialmente para as 7h (de Brasília). O brasileiro seriam um dos tenistas que abririam o terceiro dia da disputa da chave principal na capital da Inglaterra.

No entanto, o duelo não foi adiado e não começará antes das 8h45 (de Brasília) por causa de chuva. A organização já esticou a projeção de início quatro vezes: primeiro para 7h45, então 8h15, e depois mais dois atrasos de 15 minutos cada um.

Toda a agenda desta quarta será impactada em função disso, incluindo o duelo de Bia Haddad. A paulistana disputa o terceiro compromisso da Quadra 15. A previsão era de seu jogo começar por volta das 10h30, mas deve ocorrer só após o meio-dia.

Quadras de Wimbledon cobertas por lona para proteção contra chuva Imagem: Andrew Couldridge/Reuters

Uma lona foi colocada sobre a grama da Quadra 12, palco do jogo. O mesmo ocorreu nas demais quadras do complexo para preservar as superfícies.

A proteção no local foi retirada às 7h40, quando a chuva deu uma trégua, mas a estimativa para o início do confronto não foi antecipada. Os torcedores, que seguiram na arquibancada, aplaudiram quando ajudantes começaram a dobrar a lona. Após alguns minutos, voltou a chover, o que atrasou em mais 15min a previsão.

O dia amanheceu chuvoso após Londres sofrer com o calor nos dois primeiros dias. Com temperaturas passando os 32º C, o torneio inglês registrou a abertura mais quente de sua história, e tanto tenistas quanto torcedores precisaram se virar contra o calor.

O adversário de hoje

Fonseca enfrenta hoje um rival que já foi o número 33 do mundo e hoje está em 101º. Brooksby despencou no ranking por ter ficado afastado por quase dois anos por punição e lesões. Em sua segunda participação no principal torneio da Inglaterra, o tenista de 24 anos avançou de fase ao bater o holandês Tallon Griekspoor, 31º cabeça de chave do torneio, em três sets diretos —parciais de 6/2, 7/5 e 6/3.

Jenson Brooksby foi vice-campeão do ATP de Eastbourne, antes de Wimbledon Imagem: Glyn Kirk/ATP

O norte-americano chegou em Wimbledon vindo de derrota na final de Eastbourne para Taylor Fritz, que foi o algoz de João no mesmo evento. Antes, ele havia sido superado na estreia em Queen's por Jack Draper, outro "carrasco" do brasileiro de 18 anos.

Em dezembro, Brooksby revelou que na infância foi diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista, com grau severo. Foi a primeira vez que ele se pronunciou publicamente sobre o assunto e, após a repercussão, comemorou o apoio recebido no meio do tênis. O atleta relatou que, na quadra, fica mais sensível a barulhos externos e que precisou a aprender a lidar com isso nas partidas.